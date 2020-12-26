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Рубрика: В мире

В Британии начались испытания нового препарата для профилактики COVID-19

Британские ученые проводят испытания нового препарата на основе антител, который, как предполагается, сможет предотвратить заболевание COVID-19. Об этом сообщает газета Guardian. Исследователи считают, что препарат сможет обеспечить мгновенный иммунитет против инфекции и будет защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.

Фото: AFP/PIUS UTOMI EKPEI
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По словам руководителя исследования доктора Кэтрин Хулихан, если удастся доказать, что данное лечение способно предотвращать развитие COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию коронавируса, "это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса", - цитирует РИА Новости.

Если препарат будет одобрен, он может быть доступен уже в марте или апреле. Исследователи надеются, что новое лекарство станет неотложной помощью для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых. Препарат также может помочь семьям, где кто-то заразился COVID-19.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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