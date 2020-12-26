Новости

Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений 15:54
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 15:44
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны 15:35
Эдвард Сноуден впервые стал отцом 15:01
По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело 14:50
Французы бросились перепродавать рождественские подарки 14:48
В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество 14:23
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса 14:10
Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки 14:04
Набиуллина объяснила смысл своих брошей 13:56
Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП 13:33
На Дону более 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды 12:57
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане 12:38
Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк 12:28
Минкульт прокомментировал нарушения во МХАТ им. Горького 12:19
Военные приступили к наладке оборудования госпиталей в Крыму 12:03
Общее число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн 11:52
В Мурманской области спасли собак из горящего приюта 11:46
Жителей нижегородской многоэтажки эвакуировали из-за пожара 11:44
МХАТ им. Горького разработал план по устранению выявленных нарушений 11:39
Два самолета совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге 11:21
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna 11:17
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:10
Под Псковом случился непроизвольный выстрел орудия боевой машины 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 декабря 2020 г.

Указ губернатора Воронежской области от 26 декабря 2020 года № 491-у "О внесении изменения в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

Дата подписания 26 декабря 2020 г.
Опубликован 26 декабря 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у) изменение, дополнив пункт 42 после слов "31 декабря 2020 года" словами ", с 1 января 2021 года по 14 января 2021 года, с 15 января 2021 года по 28 января 2021 года, с 29 января 2021 года по 31 января 2021 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией