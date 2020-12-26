Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского минобороны Бена Уоллеса о том, что Россия якобы вызывающе себя ведет вблизи морских и воздушных границ Великобритании.

Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. Таким образом, подчеркнула представитель МИД, страна стремится оправдать агрессивную политику НАТО.

Альянс не выполнил обещание не продвигаться на Восток. Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются контингенты в Балтийском регионе, а в Европе организуются центры тяжелого вооружения, и проходят интенсивные учения. "Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", - цитирует РИА Новости дипломата.

Захарова отметила также, что интервью Уоллеса подтверждает позицию Лондона о нежелании предметно обсуждать накопившиеся вопросы путем профессионального диалога.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что военные корабли НАТО в разы чаще стали заходить в моря, имеющие береговую линию в России. По его словам, серьезные опасения вызывает кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря​​​. Мероприятия подготовки войск альянса, по словам российского военачальника, проводятся с явно выраженной антироссийской направленностью. Кроме того, в эти мероприятия все чаще вовлекаются внеблоковые страны​​​.