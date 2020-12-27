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27.12.2020 15:27

Администрация Трампа ставит антирекорды

Осталось совсем чуть-чуть времени до конца срока полномочий администрации Дональда Трампа. Но в этот период ряд политиканов США стремятся максимально использовать политику кнута, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". На днях госсекретарь США Майк Помпео объявил о визовых санкциях в отношении китайских госслужащих. Минторг США ввёл экспортные ограничения против 58 китайских предприятий и компаний за связи с оборонным сектором.
Вводя санкции против других стран, штаты вредят прежде всего себе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Вводя санкции против других стран, штаты вредят прежде всего себе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Вводя санкции против других стран, штаты вредят прежде всего себе. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Очевидно, что в последние годы всяческие меры в дипломатической сфере США - это лишь санкции против других стран мира. По данным Американкой юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher, с 2017 года нынешнее правительство США уже ввело более 3900 санкционных мер против других стран мира. Или по 3 санкции каждый день.
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Профессор Род-Айлендского университета Николай Петров своей статье отметил, что роль санкций в американской дипломатии - это своего рода фетиш, пристрастие. По сущности, это похоже на военное вмешательство на чужих территориях. Санкционные мер можно реализовать с низкими расходами для государства и огромным ущербом для тех, в отношении кого они вводятся. Именно поэтому, санкционные средства, с помощью которых удалось проявить свою неудовлетворённость теми или иными событиями на мировой арене, стали крайне популярными среди политиканов США.

США стремятся с помощью санкций поставить на колени репрессированные страны, но результаты дают обратный эффект. В последние годы Соединенные Штаты под разными предлогами вводят санкции против сотен китайских предприятий, пытаясь помешать развитию КНР.

На фоне пандемии COVID-19, действия американских политиканов выглядят чрезвычайно неадекватными. Из-за корысти и стремления к политическим и прочим бонусам они наращивают масштабы санкций против китайских компаний, пытаясь подорвать и даже разорвать китайско-американское деловое сотрудничество. Это поставит американские компании в ещё более тяжелое положение, а американский народ заплатит за эти действия непомерно высокую цену.

В долгосрочной перспективе американские политиканы, подсевшие на санкции, как инструмент подогревания своих личных интересов, неизменно подрывают авторитет и имидж своей страны. В августе, когда Соединенные Штаты внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану на неопределенный срок, они получили лишь один голос поддержки. Очевидно, что международное сообщество не одобряет санкционное давление на различные страны со стороны США во всех его проявлениях!

В современном мире все страны, малые и большие, процветающие и развивающиеся, равны и должны уважать друг друга. Разрешение споров и разногласий путем диалога и консультаций является единственно правильным методом урегулирования и выстраивания международных отношений. Санкции США затрагивают достоинство, честь и интересы других стран, ни одно суверенное государство не должно и не будет с этим мириться.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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