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27.12.2020 14:57
Рубрика: Культура

"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой

Текст: Александр Алексеев

Праздничных песен всегда не хватает. Вот группа "Би-2" и представила новый ролик, основой которого стала их песня "Снег под Рождество", написанная еще в 2009 году.

Фото: youtube.com
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Но теперь ее решено с небольшой редактурой включить и в саундтрек нового фильма "Квартета И", получившего название "Обратная связь".

Сами продюсеры и актеры объяснили это на своей странице в социальной сети Facebook:

- Песня очень легко легла на атмосферу фильма. Поэтому мы использовали ее инструментальные фрагменты. А потом решили снять и целый рождественско-новогодний клип Christmas.

Кстати

В съемках этого видео также участвовали актеры Максим Виторган и Ксения Бабушкина.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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