"Би-2" сняли видео вместе с Ноной Гришаевой и Викторией Толстогановой

Праздничных песен всегда не хватает. Вот группа "Би-2" и представила новый ролик, основой которого стала их песня "Снег под Рождество", написанная еще в 2009 году.

Но теперь ее решено с небольшой редактурой включить и в саундтрек нового фильма "Квартета И", получившего название "Обратная связь".

Сами продюсеры и актеры объяснили это на своей странице в социальной сети Facebook:

- Песня очень легко легла на атмосферу фильма. Поэтому мы использовали ее инструментальные фрагменты. А потом решили снять и целый рождественско-новогодний клип Christmas.

Кстати

В съемках этого видео также участвовали актеры Максим Виторган и Ксения Бабушкина.