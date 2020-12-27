Канада забросила 16 шайб в ворота Германии на молодежном ЧМ

Сборная Канады в первом матче молодежного ЧМ по хоккею разгромила Германию - 16:2, обновив рекорд по голам за период.

Для канадцев этот матч стал дебютным на этом турнире, а команда Германии, часть игроков которой находится на карантине из-за коронавируса, днем ранее почти на равных играла против финнов. Но сил не хватило и ту игру немцы проиграли - 3:5.

Первый период дал понять, что сборной Германии в этой встрече рассчитывать особо не на что. Канадцы забросили четыре шайбы, пропустив всего одну. В перерыве игроки немецкой команды и сами осознали происходящее. Другим произошедшее во второй 20-минутке объяснить нельзя. Канадцы наколотили в ворота соперника семь шайб, обновив свой рекорд по голам за период.

В заключительном отрезке встречи в воротах хоккеистов из Германии побывали еще пять шайб. В составе победителей хет-триком отметился Дилан Козенс. По дублю на свой счет записали Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс и Алекс Ньюхук. Еще по голу забили Кейден Гуле, Райан Судзуки, Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. У немцев голы на счету Джона Петерки и Флориана Элиаса.