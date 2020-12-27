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27 декабря 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2020 года № 178-УГ "О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, дополнив подпункт "а" пункта 2.6 после слов "по 27 декабря 2020 г." словами ", с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г., с 11 января 2021 г. по 24 января 2021 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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