Лучший подарок на Новый год: 10 великолепных детских книг

Для тех, кто считает книгу лучшим подарком, мы подобрали 10 великолепных книжных новинок, которые непременно понравятся вашим детям. Здесь есть и книжки-картинки для самых маленьких, и волшебные истории для тех, кто еще верит в чудеса, и проникновенные истории для подростков.

"Снежный пингвиненок"

Тони Миттон

Перевод с английского Михаила Визеля

Редакция Вилли Винки

Эта яркая книжка-картинка станет отличным новогодним подарком для самых-самых маленьких читателей, которые еще и буквы толком выучить не успели, но зато знают цену хорошим историям и разбираются в качественных детских иллюстрациях. Маленький любознательный пингвиненок, который живет в заснеженной Антарктике, надолго увлечет малыша. Этот шустрый непоседа ни минуты не сидит на месте: вокруг же так много всего интересного. И вот он отправляется в большое путешествие на отколовшейся льдине. В пути он встретит и большого синего кита, и морского льва, и стаю касаток. Но самым большим открытием для него станет то, что лучшая часть любого путешествия - это возвращение домой к любящим родителям.

Эту добрую и познавательную историю придумал английский писатель Тони Миттон. Очаровательные иллюстрации во всех оттенках синего нарисовал Браун Элисон.

"Морозов Ха.Ха. и Новогоднее чудо"

Станислав Востоков

Clever

Книга - лучший подарок на Новый год. Именно так решил новый главный Дед Мороз страны, а в прошлом бухгалтер Морозов Харитон Харитонович. Получив тысячи писем от детей с просьбой подарить им смартфоны и планшеты, он заказал всем книги. Но не обольщайтесь, сделал он это не от большой любви к детям, а чтобы им насолить. Он категорически не выносил всех этих маленьких и шумных созданий. И на работу согласился исключительно ради большой зарплаты. Вот такая ирония, Дед Мороз, а детей не любит. Эдакий Эбинейзер Скрудж на новый лад. Но в сказке, а тем более предновогодней, должно произойти настоящее чудо. И оно обязательно произойдет. А все из-за маленького мальчика, который написал письмо Деду Морозу и попросил то, что не заказать ни в одном интернет-магазине и не купить ни за какие деньги. Морозов Ха Ха мог жестоко подшучивать над своим помощником Снеговиком - Морковкиным и спорить до хрипоты с ответственной и правильной Снегурочкой - Аленкой, но работу свои привык выполнять от и до. На что же решится Дед Мороз, чтобы устроить лучший Новый год и одарить всех-всех малышей?

Веселая и поучительная современная сказка Станислава Востокова станет отличным новогодним подарком для тех, кто верит, что волшебство творится здесь и сейчас, а не где-нибудь в тридесятом царстве.

"Легенда о рождественской розе"

Сельма Лагерлёф

Перевод со шведского Ольга Мяэотс

Albus corvus / Белая ворона

Кто из вас не читал книгу "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции"? Необыкновенные приключения озорного Нильса покорили читателей по всему миру, а Сельме Лагерлёф принесли Нобелевскую премию по литературе. "Легенда о рождественской розе" раскрывает новые творческие грани талантливой писательницы.

Высоко в горах в лесной пещере жил разбойник, наводивший ужас на всю округу. Как-то раз жена разбойника вместе с детьми пожаловала в Оведский монастырь за подаянием. Монастырский цветник не впечатлил разбойницу - она поведала настоятелю, что в рождественскую ночь в их лесу распускаются волшебные цветы, равных которым нет во всем Сконе. Старый настоятель мечтает увидеть чудо своими глазами. Но можно ли доверять словам попрошайки? Нужно, если это канун Рождества. В святую ночь с людьми происходят удивительные преображения, и даже в самых чёрствых сердцах зарождаются искры душевного тепла. И тогда возможно все - даже хрупкий цветок, распустившийся посреди зимы.

Эту невероятно прекрасную сказку о доверии, прощении, вере в чудо проиллюстрировала Татьяна Кормер.

"Девочка по имени сова"

Эми Уилсон

Перевод с английского Я. Поповой

"Стрекоза", 2020

"Девочка по имени Сова" - дебютный роман английской журналистки, писательницы и мамы троих детей Эми Уилсон. Как-то она прочитала книгу Дианы Винн Джонс "Волшебники Капроны" и поняла, что больше всего на свете хочет сама придумывать таинственные миры.

Девочка с очень необычным именем Сова как-то зимним утром обнаружила странные ледяные узоры на своих руках, а вместо слез из глаз посыпались льдинки. С кем поделиться этим неожиданным и страшным открытием? С лучшей подругой? Но у нее самой депрессия оттого, что родители решили пожить отдельно. С мамой? Но она никогда не говорит серьезно, а лишь рассказывает сказки о мире духов и волшебников. Вот был бы у Совы папа… Но его, к сожалению, нет. Не может же им быть Джек Фрост, помощник Санта Клауса из сказок. Или может? Чтобы разгадать тайну своего происхождения, Сове сначала придется разобраться в себе и принять, что она другая, не такая как все. Это многослойная история, в которой фольклорные и мифологические элементы тесно переплетаются с почти детективными сюжетами и тонким психологизмом в изображении внутреннего мира подростков. Иногда растерянных и одиноких, отважных и уверенных в себе, способных одновременно на искреннюю дружбу и неосознанное предательство. Но при этом искренне желающих узнать, в чем смысл жизни, и понять, зачем они пришли в этот мир.

"Девятая жизнь кота Нельсона"

Анастасия Строкина

РОСМЭН

Эта удивительная история произошла с обычным питерским мальчишкой Ваней. Однажды в своем дворе он встретил черного-пречерного, грязного-прегрязного одноглазого кота, который неожиданно заговорил с ними человеческим голосом. Да не просто заговорил, а стихами. Кот несколько безрассудно прожил свои восемь жизней, и теперь, проживая последнюю девятую, хочет успеть посмотреть большой город и полакомиться деликатесом. И вот они вдвоем, мальчик и кот, тут же получивший имя в честь великого одноглазого адмирала Нельсона, отправляются в большое путешествие по манящим питерским переулкам и проспектам. Тот, кто хотя бы раз был в Санкт-Петербурге, испытает истинную радость узнавания знакомых мест, а те, у кого еще все впереди, непременно захотят повторить путешествие Вани и Нельсона и полюбоваться белыми чайками над Невой, покормить котов в Эрмитаже, пробраться в темную и пугающую парадную. И сами собой вспомнятся стихи котобарда Нельсона:

Грустно-грустно-грустно это вот

- Если сердце человеково,

Будто тёмная парадная

С паутиной по углам…

А потом прислушаешься к городскому шуму, несмолкаемым людским голосам, мелодии, которую неспешно наигрывает уличный музыкант, и поймешь, как прав был Нельсон, когда сказал, что "только один звук имеет ценность", а все остальное просто шум. Посчастливится ли кому услышать не один звук, а целую мелодию? Ответ ищите в этой очаровательной и немного грустной, забавной, глубоко философичной и невероятной сказке Анастасии Строкиной. Для которой художники Анна и Варвара Кендель нарисовали очень атмосферные, и очень питерские иллюстрации. Это одна из немногих детских книг, которые хочется перечитывать снова и снова, в каждом новом возрасте раскрывая словно лепестки новые смыслы, скрытые автором в обманчиво простой истории.

"Тираннозавр Рекс"

Дугал Диксон

МИФ. Детство, 2020

Это не просто очередная книга о динозаврах, а настоящая исследовательская лаборатория палеонтологов. Под чутким руководством начальника исследовательской группы Дугала Диксона ребята смогут заглянуть внутрь тираннозавра и узнать, как устроена его голова, погладить его язык и подержать в руках его огромный клык. Вооружившись острым скальпелем, они смогут исследовать тело динозавра, рассмотреть его внутренние органы, кости, мышцы и даже пересчитать количество позвонков в мощном и опасном хвосте. Да-да, все это можно будет сделать почти по-настоящему благодаря тщательно продуманным объемным интерактивным 3-D вставкам.

Автор этой книги Дугал Диксон - известный британский писатель и популяризатор науки, чьи книги о динозаврах публикуются по всему миру. Очень детализированные иллюстрации нарисовала Рейчел Колдуэлл, которая сначала все мельчайшие детали прорисовала чернилами на бумаге, а потом уже обрабатывала их на компьютере.

"Гигантия"

Томас Тейлор

Перевела с английского Вера Полищук

Поляндрия, 2020

"Гигантия" - долгожданное продолжение бестселлера "Зломандр" Томаса Тейлора. Вновь в маленьком прибрежном городке Приморская Адость происходит что-то зловещее. В отель "Гранд Наутилус" заселяется подозрительный постоялец, из бюро находок сбегает (и это не игра слов) странная ракушка, а бушующие волны вынесли на берег древний артефакт - бутылку с таинственными письменами и странным сиянием внутри. Вдобавок ко всему разыгралась невиданная доселе чудовищная буря. Герберт Лиммон и Виолетта Парма уверены, что таких совпадений не бывает и бесстрашно ныряют в самую гущу событий, чтобы спасти родной город от древнего монстра по имени Гигантия. Долгое время Гигантия была лишь персонажем легенд, о котором изредка судачили местные рыбаки. Но все меняется, когда на город обрушивается чудовищная буря, и легенда начинает оживать. Что разбудило монстра? Что он ищет на земле? И можно ли его остановить, не оказавшись самому на самом дне? В компании заводного краба-отшельника Герби и Виолетта пускаются на поиски таинственного злоумышленника, но в городке, полном подозрительных и скрытных обитателей, им может оказаться кто угодно.

Эта книга станет отличным подарком читающему подростку, который любит запутанные истории, старинные легенды, необычные приключения и множество хитроумных загадок.

"Макс Шмякс"

Мария Евсеева,

РОСМЭН, 2020

Еще одна светлая, яркая и в меру озорная книга для самых маленьких читателей, мечтающих о большом и лохматом друге с большими лапами и мокрым носом. Таком, как пес Макс-Шмякс. Почему Шмякс? Да потому что на него так здорово забираться, а потом… шмякс на пол на кухне, и в комнате, и в ванной. А еще с ним так весело играть, превращаясь то в пожарных, то в полицейских, то в подводников. И пусть в доме полный бедлам, зато папа перестал многозначительно говорить: "Н-да", мама перестала ойкать, а старший брат ставить лайки, потому что нужно наводить порядок. Наконец вся дружная семья умиротворенно уселась перед телевизором, а два неразлучных друга уже строят планы на завтра: "БА-бах! БУМ! Бдыщ! Но завтра...".

Прелесть этой книги в том, что ее одинаково интересно читать и просто разглядывать. Простой текст, повторяющиеся слова, которые легко запоминаются, и вот уже малыш помогает маме "читать", озвучивая главных героев. Которые получились невероятно обаятельными и живыми стараниями художницы Дианы Лапшиной.

"Щепотка магии"

Мишель Харрисон

Перевод с английского

Альпина Z, 2020

Еще одна волшебная и вдохновляющая история о коварстве, смелости и силе дружбы. Три сестры, запертые на тоскливом острове с соответствующим названием Вороний Камень, зловещее семейное проклятие, три магических предмета и огромное желание победить темные силы - Мишель Харрисон выбрала беспроигрышные ингредиенты для мистической сказки, но смешала их по-своему и очень талантливо. Особенно впечатляет финал: вроде точка поставлена, но в головах отважных сестер Бетти, Флисс и Чарли уже зреет новый план.

"Истории о заколдованных предметах завораживали меня, сколько я себя помню, - от "Снежной королевы", где волшебный гребень лишил Герду воспоминаний, до сказки "Ведьма", где девочка застряла в картине. Сама идея, что повседневные вещи обладают скрытой силой, делала магию чуть-чуть ближе", - признается автор.

В книге Харрисон магии предостаточно, а еще тут есть крыса по имени Прыг-скок, кот по имени Эй и побег из тюрьмы, который идет не по плану. Читательскому воображению будет, где разгуляться. Только не следуйте за блуждающими огоньками!

"Бабуля-бандюга"

Дэвид Уолльямс

Перевод с английского М. Виноградовой

Эксмодетство

"К своему стыду, в детстве я считал свою бабулю ужасно скучной. И страшился тех вечеров, когда меня к ней отправляли. Когда я был маленьким, бабуля всегда была старой. Насколько я себе представлял, она уже родилась старой и морщинистой. Иногда я замечал разбросанные по её дому чёрно-белые фотографии юной леди, удивительно похожей на мою бабушку, но совершенно не мог увязать эти фотографии с бабулей, которую знал я. Казалось немыслимым, что это один и тот же человек", - вынужден объясняться за детскую книгу со словом "бабуля" в названии Уолльямс. Но ему совсем не стыдно. Скорее наоборот, он рад предоставившейся возможности почтить память свой любимой бабушки, а заодно напомнить всем, что если человек стар, ещё не значит, что он скучен. Хотите в этом убедиться? Попросите своих бабушек и дедушек рассказать про их жизнь.

Так и произошло с маленьким Беном, который узнал невероятный секрет своей "скучной" бабули. Оказывается, его бабуля - настоящая звезда криминального мира! За её плечами сотни ограблений! Она смелая, хитрая и клёвая! А ещё она мечтает ограбить саму королеву! Бен решает, что обязательно должен ей помочь. И можно не сомневаться, что их ждет захватывающее приключение в лучших традициях Артура Конан-Дойля, Яна Флеминга и Стивена Кинга.