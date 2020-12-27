Одобрен протокол изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Новости

В Чувашии три человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком 11:22
В Сургуте пассажирский самолет совершил экстренную посадку 11:14
Бирюков: Количество пожаров в Москве сократилось за год на 20% 10:30
Волгоградская область перешла на московское время 10:24
Путин не будет встречаться с представителями бизнеса в этом году 10:20
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов 09:40
Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа 09:14
Канада забросила 16 шайб в ворота Германии на молодежном ЧМ 08:40
В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов 07:56
Полиция штата Нью-Йорк начала дело о махинациях с вакцинами от COVID-19 07:23
В американском штате Иллинойс произошла перестрелка 06:40
В Волгограде пожарными потушено возгорание на крупном вещевом рынке 06:24
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры 06:21
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса 05:29
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2" 04:46
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 11:43
Рубрика: Экономика

Одобрен протокол изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о его ратификации будет внесен в Госдуму.

Соглашение с Мальтой, повышающее ставки налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов, стороны подписали в октября.

Пересмотр таких договоров с рядом государств ведется по поручению президента. Он посчитал несправедливым налогообложение доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ.

В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Экономика Финансы Налоги Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Путин не будет встречаться с представителями бизнеса в этом году
Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего