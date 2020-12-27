Одобрен протокол изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о его ратификации будет внесен в Госдуму.

Соглашение с Мальтой, повышающее ставки налога у источника до 15 процентов в отношении дивидендов и процентов, стороны подписали в октября.

Пересмотр таких договоров с рядом государств ведется по поручению президента. Он посчитал несправедливым налогообложение доходов компаний из офшорных юрисдикций по ставкам ниже НДФЛ.