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27.12.2020 15:33
Рубрика: Власть

Песков рассказал об иммунитете Путина от нападок

Текст: Кира Латухина

Президент никогда не реагировал на инсинуации и вранье в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В ответ на вопрос, можно ли задеть Путина эмоционально - ведь последние месяцы идет большая атака на российского президента со всех сторон, Песков уточнил: "Это не последние месяцы, атаки на Путина идут и с Запада, и изнутри на протяжении последних 20 лет".

"И конечно, за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался", - заметил пресс-секретарь российского лидера. И сам он не раз говорил, что атаки атаками, главное, как человек работает, напомнил Песков.

"Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье - он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет. Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец - Путина таким представить себе просто невозможно", - заметил представитель Кремля.

Президент Путин "гораздо более устойчив, чем сила этих огрызаний кого-то там извне или кого-то, кто хочет его уколоть", - уверен Песков.

На вопрос о нападках на него лично, пресс-секретарь президента ответил: "Иммунитет - так же, как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител".

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