Правительство отчитается перед народом

В предлагаемую повестку дня ежегодной сессии будет включено рассмотрение Доклада о работе правительства и проекта 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей на 2035 год. Ожидается, что на сессии будут рассмотрены Доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2020 год и проекте плана социально-экономического развития на 2021 год, а также Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекте центрального и местных бюджетов на 2021 год.

Согласно постановлению, депутаты ВСНП также рассмотрят проекты поправок к Закону об организации ВСНП и Положению о регламенте ВСНП, а также отчеты о работе ПК ВСНП, Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры КНР.