ЦЭМП: Каждый второй вылет вертолета совершался к пациенту с инфарктом или инсультом

Практически каждый день в 2020 году поднимался в небо вертолет с врачами Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией, столица продолжала жить своей жизнью и все виды медицинской помощи оказывались в полном объеме. В том числе - и в самых экстренных случаях, когда требовалось использование вертолетов санитарной авиации.

- Каждый месяц врачи ЦЭМП совершают десятки вылетов. Начиная от эвакуации пострадавших в ДТП, до доставки в стационары Москвы пациентов с инфарктами и инсультами. Практически в каждой такой ситуации счет идет на минуты. Авиамедицинские бригады работают очень оперативно: в более чем 65% случаев от момента поступления вызова к диспетчеру до вылета вертолета проходит не более 15 минут, - рассказал Сергей Гуменюк, замдиректора Центра экстренной медицинской помощи.

В этом году благодаря работе специалистов ЦЭМП своевременную квалифицированную помощь в московских больницах получили более 280 человек, в том числе около сорока детей. В 50% случаев помощь оказывали пациентам с инфарктом или инсультом. Поэтому их экстренно доставляли в один из стационаров, входящих в Инфарктную и Инсультную сети Москвы.

Круглосуточное дежурство вертолетов в настоящее время организовано в трех столичных больницах: в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой и двух взрослых больницах - городской клинической больнице имени С.С. Юдина и в больнице №15 имени О.М. Филатова.

По словам Гуменюка, еще одним важнейшим направлением работы для сотрудников ЦЭМП стало участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Одними из первых специалисты Центра сформировали специальные бригады, которые дежурят в аэропортах, на вокзалах, поездах, осматривая прибывающих из эпидемиологически неблагополучных регионов и стран. Замеряют температуру, оформляют документацию, при необходимости - обеспечивают госпитализацию в профильные медорганизации.