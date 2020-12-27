Воронежскую больницу проверят после смерти пациентки

Росздравнадзор инициировал проверку бобровской районной больницы в Воронежской области.

Проверка организована по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщили в пресс-службе федеральной службы. Ведомство оценит качество медицинской помощи пожилой пациентке, скончавшейся в райбольнице.

О смерти пенсионерки рассказала ее внучка. По словам девушки, бабушка попала в больницу с подозрением на коронавирус. После трехнедельного лечения состояние пациентки улучшилось и ее перевезли в другую больницу. Через два часа после переезда женщина скончалась.

Внучка обвиняет врачей в равнодушии и отсутствии должного ухода за пациентом. В департаменте здравоохранения Воронежской области обвинения отвергли, назвав их "добросовестным заблуждением, вызванным горем в семье". По словам чиновников, пациентке была оказана вся необходимая помощь, состояние ее улучшилось, что и сделало возможным перевод в другую больницу. Смерть пациентки в департаменте назвали следствием "внезапной непредотвратимой тромбоэмболии".

Собственную проверку обстоятельств смерти пенсионерки начал СКР.