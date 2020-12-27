На Камчатке массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале

Новости

Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов 09:40
Оперштаб: Еще 5063 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:33
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа 09:14
Канада забросила 16 шайб в ворота Германии на молодежном ЧМ 08:40
В Сиднее вернули санитарные ограничения для нескольких районов 07:56
Полиция штата Нью-Йорк начала дело о махинациях с вакцинами от COVID-19 07:23
В американском штате Иллинойс произошла перестрелка 06:40
В Волгограде пожарными потушено возгорание на крупном вещевом рынке 06:24
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры 06:21
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса 05:29
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2" 04:46
Путин поблагодарил сотрудников МЧС за результативную работу в 2020 году 03:20
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V" 02:55
В Чехии резко ужесточили ограничения из-за коронавируса 02:30
В Канаде выявили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса 02:10
Аномально теплая новогодняя ночь ждет жителей центра европейской России 01:50
Эксперты рассказали, как хакеры могут взломать новогоднюю елку 00:42
Глава ВОЗ заявил о высокой вероятности новых пандемий после COVID 00:04
В Помпеях обнаружили "лавку уличной еды" с остатками продуктов 26.12.2020
Трамп дал негативную оценку карантину против коронавируса 26.12.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 26.12.2020
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла 26.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от COVID почти 23,5 тысячи военнослужащих 26.12.2020
Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 26.12.2020
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 26.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
27.12.2020 09:22
Рубрика: Общество

На Камчатке массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале

Текст: Анна Бондаренко

Массовая вакцинация от коронавируса на Камчатке начнется в феврале 2021 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам главы края Владимира Солодова, на полуостров будет доставлено 19700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

"К началу февраля к нам должны поступить около 20 тысяч вакцин. В масштабах региона это достаточно большое количество, с учетом того, что все-таки есть ограничения для вакцинации: кто-то уже переболел, и у них пока есть антитела к вирусу, а для людей старше 65 лет вакцина пока готовится", - сказал он, выразив надежду, что будет большое количество желающих привиться.

Сам Владимир Солодов переболел коронавирусом, но заявил, что в случае сокращения антител и по рекомендации врачей готов сделать прививку. 

На Камчатку доставили бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19

Как уточнила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, согласно утвержденному Минздравом РФ графику поставок вакцины, в первую очередь на полуостров поступит 1200 доз вакцины, во вторую - 5900, в третью очередь - 12600.

"В первую и вторую очереди будут прививаться медработники, представители сфер образования, соцобслуживания, транспорта, энергетики, а также коммунальщики и волонтеры. Последние включены в список по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова", - подчеркнула она.

Вакцинация против COVID-19 на Камчатке стартовала в сентябре. Первыми были привиты 42 медработника.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин выделил еще 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса
Эксперты оценили сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В Аргентине назвали дату начала вакцинации "Спутником V"
В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации