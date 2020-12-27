На Камчатке массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале

Массовая вакцинация от коронавируса на Камчатке начнется в феврале 2021 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам главы края Владимира Солодова, на полуостров будет доставлено 19700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

"К началу февраля к нам должны поступить около 20 тысяч вакцин. В масштабах региона это достаточно большое количество, с учетом того, что все-таки есть ограничения для вакцинации: кто-то уже переболел, и у них пока есть антитела к вирусу, а для людей старше 65 лет вакцина пока готовится", - сказал он, выразив надежду, что будет большое количество желающих привиться.

Сам Владимир Солодов переболел коронавирусом, но заявил, что в случае сокращения антител и по рекомендации врачей готов сделать прививку.

Как уточнила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, согласно утвержденному Минздравом РФ графику поставок вакцины, в первую очередь на полуостров поступит 1200 доз вакцины, во вторую - 5900, в третью очередь - 12600.

"В первую и вторую очереди будут прививаться медработники, представители сфер образования, соцобслуживания, транспорта, энергетики, а также коммунальщики и волонтеры. Последние включены в список по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова", - подчеркнула она.

Вакцинация против COVID-19 на Камчатке стартовала в сентябре. Первыми были привиты 42 медработника.