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27.12.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

Объявленная умершей жительница Орска нашлась спустя 16 лет

Текст: Ольга Дмитренко

Жительница Орска, считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд, сообщил Советский районный суд города.

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Выяснилось, что в 2004 году молодая женщина бесследно исчезла. Остались одни трехлетний сын и шестимесячная дочь. Полиция женщину не нашла. Детей воспитывал отец пропавшей. Малыши получали выплаты по потери кормильца. В 2015 году суд вынес решение об объявлении женщины умершей.

В этом году появилась информация о пропавшей. Она обратилась в Пенсионный фонд Республики Башкортостан за единовременной выплатой. Как выяснилось, все это время она проживала в Башкортостане, у нее есть семья, сын.

На этом основании суд вынес новое решение - отменил право управления имуществом и аннулировал запись о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Встреча детей и матери произошла в суде. Вот только долгожданной и радостной ее назвать нельзя. В судебном заседании женщина не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что проживает в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается. Повзрослевшие брат и сестра не возражали против отмены решения. Указали, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее последний раз, находясь в малолетнем возрасте", - говорится в сообщении суда.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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