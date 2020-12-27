В Башкирии девять человек пострадали в массовом ДТП на трассе

Девять человек пострадали в массовом ДТП, произошедшем на трассе Р-240 (Уфа - Оренбург). Из-за бурана видимость на дороге не превышала 20 метров.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГИБДД, по уточненным данным, на 84-м километре автодороги столкнулось 15 машин.

Прибывшие на место медики госпитализировали двух человек в центральную районную больницу в селе Толбазы, у одного диагностирован перелом ноги. Всего медики осмотрели девять пострадавших.

В ГУ МЧС по РБ рассказали, что движение в районе места ДТП в сторону Уфы организовано на одной полосе. Ориентировочно до 20 часов по московскому времени в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Проводится расчистка дороги. Работает спецтехника.