В Башкирии мужчина ранил ножом сына

В Кигинском районе Башкирии проводится проверка по факту ножевого ранения 37-летнего мужчины. Сообщение о том, что в центральную районную больницу доставлен раненый пациент, поступило в отдел полиции сегодня.

Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа выяснила, что ранение получено в результате конфликта, произошедшего между потерпевшим и его 66-летним отцом.

По предварительным данным, мужчина начал требовать у родителей деньги и нанес несколько ударов отцу. Тот в ответ ударил сына кочергой, а затем, взяв нож, ударил его в шею.

Пенсионер был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания.