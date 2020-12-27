В Оренбурге оштрафуют мать, чьи дети снегом потушили Вечный огонь

В Оренбургской области полиция возбудила административное дело на жительницу областного центра по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Оренбурженка будет оштрафована, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД.

Дети женщины - мальчик и девочка - на ее глазах потушили Вечный огонь снегом. Мать не среагировала на такое поведение никак.

Инцидент произошел в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге 26 декабря. Действия детей были зафиксированы уличной видеокамерой.

Личность женщины установили сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Оренбургское".