В Ингушетии правоохранителей обвинили в сбыте сильнодействующих веществ

В Ингушетии выявили банду, которая занималась сбытом сильнодействующих веществ. В ее состав также входили сотрудники правоохранительных органов.

Как проинформировал СК РФ по Ингушетии, по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, в регионе выявлена преступная группа, занимающаяся систематическим сбытом на территории республики сильнодействующих веществ.

В ее состав входили не менее семи человек, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемые задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В ходе проведенных осмотров и обысков изъята крупная партия сильнодействующих веществ, стоимость которых на нелегальном рынке, по предварительным данным, составляет более пяти миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ, совершенные организованной группой в крупном размере".