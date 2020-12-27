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27.12.2020 21:03
Рубрика: Происшествия

На юге Петербурга 20 тысяч человек остались без света

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Красносельском районе Петербурга более 20 тысяч человек остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МЧС.

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В зоне блэкаута оказались 193 многоэтажки. Причиной стало отключение восьми секций на подстанции "Сосновая поляна".

Пользователи социальных сетей сообщают, что в зоне отключения электричества нет нигде. Отключены также магазины, не работают светофоры и уличные фонари.

Сейчас на месте работают аварийные бригады. Потребителей переподключают на резервные схемы электроснабжения. Свет в домах должен появиться в ближайшее время.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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