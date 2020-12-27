В Петербурге мужчина устроил стрельбу из-за катания на ватрушке

В петербургском поселке Новая-Ижора мужчина открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета из-за катания на ватрушке, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Недовольство мужчины вызвало то, что одна женщина каталась на ватрушке, прицепленной к легковому автомобилю. Причем, катание проходило на территории школы. Прохожий возмутился тем, что такие действия нарушают правила дорожного движения и вообще подают плохой пример детям.

Между прохожим, водителем легковушки и дамой на ватрушке начался спор. В результате прохожий достал пистолет и начал стрелять воздух.

Очевидцы вызвали полицию. Стрелявшего доставили в отдел на беседу. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области говорят, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.