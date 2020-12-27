В Екатеринбурге автомобиль врезался в трамвайную остановку

В Екатеринбурге легковушка врезалась в трамвайную остановку. В результате аварии одного из пешеходов в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Автомобиль Toyota Rav4 въехал в трамвайную остановку в центре города, сообщили в госавтоинспекции. Но спровоцировал дорожное происшествие пешеход, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota, пытался избежать наезда, невольно повернул налево, в результате автомобиль занесло, и он врезался в остановку, где стояли люди. В результате машина снесла двух пешеходов. Затем врезалась в забор, снесла и его, после чего задела трамвай и выехала на дорогу.

Один из двух стоявших на остановке пешеходов не пострадал, ему не понадобилась медицинская помощь. Другого пришлось срочно госпитализировать.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам будет выяснена вина каждого из участников аварии.