Музеи закрыты, Питер не принимает, билеты в театр не достать - но все это не повод провести Новый год в унынии. Нужные нам позитивные эмоции готовы обеспечить рестораны. Да, в этом году там не проводятся праздничные ужины и вечеринки, но почти все они могут прийти к вам в дом и закатить веселье прямо на вашей кухне.

Рестораны в этом году сами стремятся в ваш дом. Торт "Новогодний город" с пряниками, брусникой и кремом пломбир от ресторана Ribambelle. Фото: пресс-служба

Проводы уходящего года

Власти ограничили продолжительность работы ресторанов до 23 часов, это значит, что больших новогодних ужинов в этом году не будет. Это не мешает, скажем, проводить старый год - такой формат предлагают в ресторанах Maison Dellos. Например, в "Матрешке" 31 декабря шеф-повар Владислав Пискунов примерит костюм Деда Мороза. В его "мешке с гастрономическими подарками" - полсотни блюд русской кухни XIX и начала XX века, переведенные на язык современности. К оливье с паюсной икрой и перепелами, пожарской котлете, пирожкам и прочим радостям добавят шоу-оркестр виртуозов-балалаечников. Но за час до полуночи всех отправят по домам. Задержаться в ресторане после официального закрытия получится не больше чем на полчаса, чтобы успеть доесть свой заказ.

Домашняя елка

Зато накрыть домашний стол в этом году будет проще простого: рестораны наперебой предлагают заказать у них оливье во всевозможных вариациях, селедку под шубой, винегрет и прочие салаты, закуски и горячие блюда. Многие не ограничиваются только новогодней ночью и продлевают это предложение на все праздничные дни. Так делают, например, в Regent by Rico или ресторанах группы Maison Dellos.

В Regent by Rico до 14 января можно заказать с доставкой на дом праздничное меню, вдохновленное советскими традициями и любимыми с детства новогодними блюдами, но в авторском прочтении и из продуктов высочайшего качества.

Regent by Rico: оливье в новогоднем меню. Фото: пресс-служба

Генеральный управляющий Maison Dellos Александр Зайцев отмечает, что новогоднее предложение ресторанов группы включает все популярные новогодние постсоветские блюда, но переносит фокус с порционных блюд на формат "для компании": "Примерно 60% мощностей уже загружено. Хотя большая часть заказов приходится на саму новогоднюю ночь, возможность сделать праздничный заказ останется до конца каникул, ведь многие устраивают семейные вечера. Закусочно-салатная группа - лидеры продаж вместе с фаршированной уткой, она давно уже стала главным новогодним блюдом. Средний чек по доставке сейчас около 5000 рублей при заказе с 28 по 31 декабря. Все наши новогодние блюда готовятся из-под ножа, их нельзя сделать впрок и заморозить, поэтому мы все делаем по часам".

Операционный директор ресторана Sartoria Lamberti Анастасия Булгакова советует делать заказ за 3-5 дней до застолья: "Для начала нужно придумать концепцию своего стола. Определитесь: вы хотите удивить какими-то необычными блюдами или сделать красивое традиционное семейное застолье? Потом выберите ресторан. Если вы хотите что-то приготовить самостоятельно, правильно распределите нагрузку. Пусть домашними будут традиционные новогодние блюда или какие-то фамильные рецепты, а то, что требует много времени и сил, можно заказать в ресторане. Например, мы готовим утку 12 часов - сначала подготавливаем птицу в сувиде, потом запекаем, а дома ее останется только в течение 10 минут довести до готовности".

Sartoria Lamberti: салат с креветками. Фото: пресс-служба

"Раньше накануне Нового года мы принимали заказы на праздничные блюда только от постоянных гостей, а в этом году впервые решили выпустить это "в эфир", - подхватывает тему Владимир Чистяков, шеф-повар ресторана BURO. TSUM. Он объясняет такое решение тем, что люди, которые обычно встречали Новый год в ресторане, на этот раз вынуждены остаться дома, а они уже привыкли видеть на своем столе блюда ресторанного уровня, а не обычную домашнюю еду: "По опыту могу сказать, что самые желанные на праздничном столе в первую очередь традиционные блюда - оливье, мимоза, селедка под шубой. Но мы готовим их чуть сложнее, чем это обычно делают дома. Оливье - с уткой конфи, мимозу - с красной икрой".

Во главе стола

Но главное место на праздничном столе по праву занимает, конечно же, горячее блюдо. Томленое в печи жиго ягненка (жаркое из ноги, 6 900 р.) или трехкилограммовый молочный поросенок с гречкой и грибами (14 590 р.) из "Бочки", фаршированная грибами утка (9 000 р.) из "Шинка", полноценный бранч из 22 блюд из "Турандот" (4 950 р. на человека) - нет ничего невозможного.

"Шинок": фаршированная грибами утка. Фото: пресс-служба

"Udcкафе" рапортует, что в лидерах заказов значатся говядина "Веллингтон" и запеченный с прованскими травами лосось.

"Udcкафе": говядина "Веллингтон". Фото: пресс-служба

"Восход" пускает в ход тяжелую артиллерию. Здесь предлагают невероятно обширный выбор нарядных и сложных в приготовлении парадных блюд. Запеченного поросенка предлагают выбирать: с медовой корочкой (12 000 р.), с белыми грибами (14 000 р.) или с гречкой и оливками (14 000 р.). Стерлядь желаете запеченной с крабами (7 800 р.) или с солеными огурцами (5 800 р.)? Утку будете с медовыми яблоками (3 900 р.) или с кумином и клубникой (3 900 р.)? Есть еще фаршированный раками судак (5 400 р.), тельное из карпа (3 900 р.), холодец из телячьих хвостов (2 500 р), ножка ягненка с вялеными виноградом (6 300 р), фаршированная судаком и лангустинами щука (4 800 р) и непременный тазик оливье - 2 500 р. за 2 кг новогоднего счастья. При самовывозе еще и 20% скинут.

"Восход": запеченный поросенок с медовой корочкой. Фото: пресс-служба

Готовим с подсказкой

Вместе с готовой едой и полностью составленным праздничным сет-меню рестораны предлагают "подготовленные к приготовлению" блюда. Например, в ресторане Yura можно заказать утку (4 900 р), гуся ( 7 900 р.) или индейку (12 900 р.), готовых для запекания дома, с индивидуальными инструкциями от шефа о том, как добиться лучшего вкуса при приготовлении.

Yura: запеченная индейка. Фото: пресс-служба

Cеть ресторанов True Cost готова отправить с инструкцией по приготовлению утку с яблоками (2 000 р.), баранью ногу на кости с анчоусами и в меде с травами" (3 900 р.), ростбиф с кабачками, грибами и сладким перцем (4 800 р.). Это удобная опция для тех, кто отправляется за город или хочет иметь возможность приготовить блюдо-сюрприз неожиданным гостям.

Cеть ресторанов True Cost готова доставить клиентам подготовленную к приготовлению утку вместе с пошаговой инструкцией к процессу. Фото: пресс-служба

Вот что говорит Вера Садовникова, генеральный директор ресторанов Villa Pasta: "Мы решили часть блюд отдавать в виде полуфабрикатов, которые даже новичок на кухне сможет доготовить дома за 10-15 минут по нашей инструкции. Так мы решаем вопрос не только с новогодним застольем, но и с тем, что люди будут есть дома на протяжении всех новогодних каникул. Многие проведут их за городом, и мало кто захочет обременять себя готовкой или походами по магазинам. Мы включили в меню равиоли с телятиной в сырном соусе, домашние папарделле с рагу из утки, наборы для бургеров из мраморной говядины, домашние колбаски, цыплят с картофелем и цукини и другие блюда, которые можно будет доготовить и поставить на стол".

Villa Pasta: стерлядь с овощами и раками. Фото: пресс-служба

Просто отдыхаем

Кстати, не просто заказать отдельные блюда, а стол целиком - так сказать, "под ключ" - тоже возможно. Так, рестораны-яхты "Чайка" и "Ласточка" везут полноценный праздничный ужин с обилием зелени, морепродуктов, вазой с фруктами, филе говядины с соусом порто и диким сибасом с травами (85 000 р. на 10 человек). Но не только ужин: вместе с ним приедет новогодний декор и сервировка стола от декоратора Юлии Шакировой, в чьем портфолио оформление модных показов, дней рождения звезд, светских вечеринок и крупных событий. Можно заказать даже стулья (от 72 000 р.)!

Новогодний декор и сервировка стола от Юлии Шакировой. Фото: пресс-служба

Кстати, в ресторанах можно купить и подарки. Это может быть собственно еда или сладости, подарочные сертификаты, гастрономические корзины. В "Udcкафе" для подарков покупают новогодние торты и сеты капкейков. В сети пекарен "Печорин" на эту роль годится панеттоне (2 500 р.) - итальянский рождественский кулич с горьким шоколадом, сочными цукатами и отборным изюмом.

"Печорин": панеттоне. Фото: пресс-служба

В Ribambelle стоит обратить внимание на бисквитный торт с пряниками, брусникой и кремом пломбир "Новогодний город" (4 900 р., см. начало материала). В грузинских закусочных "Вай мэ!" можно купить набор для глинтвейна. Фирменная кружка, мед, открытка с рецептом и саше со специями обойдутся всего в 500 р. Специи следует залить горячим вином или виноградным соком, добавить мед и наслаждаться напитком на диване в теплых носках. Кстати, если у вас все еще нет елки, помогут тоже рестораны. Пихту и ель можно заказать в доставке ресторанов Foodband, она у них круглосуточная.