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27.12.2020 10:06
Рубрика: Спорт

"Сантос" не согласен, что Месси побил рекорд Пеле

Текст: Максим Домчев
Бразильский футбольный клуб "Сантос" выступил с заявлением, в котором требует лишить Лионеля Месси статуса рекордсмена по голам за один клуб в официальных матчах.

На своем сайте "Сантос" призвал считать все голы легендарного Пеле, забитые им за клуб. В таком случае в активе одного из лучших игроков ХХ века будет не 643 мяча, а 1091.

Фото: EPA-EFE/J.J. Guillen
Месси признался, что не думал побить рекорд Пеле

Ранее Лионель Месси забил 644 гол за "Барселону" в официальных матчах и на один мяч опередил Пеле. Легендарный бразилец поздравил аргентинца с этим достижением.

В "Сантосе" уверены, что не вошедшие в статистику 448 голов Пеле в товарищеских матчах также необходимо посчитать, поскольку большая часть из них проведена в ворота топ-клубов того времени.

"448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, были забиты в ворота основных клубов тех сезонов. Пеле забил по 9 мячей в ворота "Америки" (Мексика) и "Коло-Коло" (Чили), а также 8 голов "Интеру", одному из главных европейских клубов 1960-х годов. Список огромен: "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс", "Расинг", "Универсидад де Чили", "Реал", "Ювентус", "Лацио", "Наполи", "Бенфика" и "Андерлехт". Сама "Барселона", где играет Месси, также стала одной из жертв Пеле - 4 гола, забитые в 4 матчах", - говорится в заявлении.

В "Сантосе" настаивают, что эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.

Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

"Мы должны помнить, что клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, введенных ФИФА, организатором мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеален для составления статистики. Гол в ворота "Эйбара" статистически совпадает с голом в ворота "Валенсии". Гол в ворота "Трансвааля" (из Суринама) имеет такую же ценность, что и гол в ворота "Реала", - говорится в заявлении "Сантоса".

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