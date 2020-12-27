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27 декабря 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 декабря 2020 года № 1186 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961"

Дата подписания 24 декабря 2020 г.
Опубликован 27 декабря 2020 г.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга" следующие изменения:

1.1. В пункте 14-4 постановления слова "С 29.06.2020 по 15.10.2020" заменить словами "С 01.05.2021 по 15.10.2021".

1.2. Дополнить постановление пунктами 14-5 и 14-6 следующего содержания:

"14-5. С 25.12.2020 по 10.01.2021 проектирование благоустройства, предусмотренное Правилами, не осуществляется в отношении размещения оборудования (уличной мебели, включая зонты) при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных) в случае, если площадь, занимаемая им, не превышает площади предприятия общественного питания, при котором оно размещается.

14-6. Размещение (устройство) остекления балконов и лоджий многоквартирных домов, осуществленное до 01.01.2021 с нарушением действовавших на момент его осуществления требований к проектированию (согласованию) такого остекления, не является самовольным.

Фасад многоквартирного дома, на котором до 01.01.2021 осуществлено размещение (устройство) остекления балконов и лоджий с нарушением действовавших на момент его размещения требований к проектированию (согласованию) такого остекления, не позднее 01.01.2030 подлежит приведению в соответствие с проектной документацией, на основании которой осуществлялось строительство многоквартирного дома (в том числе путем демонтажа указанного остекления), или изменению путем разработки и согласования в установленном порядке комплексного решения в отношении остекления балконов и лоджий многоквартирного дома. При этом требование о приведении фасада многоквартирного дома в соответствие с проектной документацией, на основании которой осуществлялось строительство многоквартирного дома, в части остекления балконов и лоджий, размещенного до 01.01.2021 с нарушением действовавших на момент его размещения требований к проектированию (согласованию) такого остекления, не может быть предъявлено ранее 01.01.2028".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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