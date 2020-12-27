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27.12.2020 17:34
Рубрика: В мире

В Баварии возник сбой в вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата

Текст: Диана Ковалева

В двух округах Баварии зафиксированы проблемы с вакцинацией против коронавируса из-за возможного нарушения режима хранения препарата от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk.

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Напомним, что вакцину от Pfizer и BioNTech следует хранить при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре от двух до восьми градусов не более пяти дней). Как сообщила радиостанция, в округах Верхняя Франкония и Швабия возможно произошло нарушение так называемой холодовой цепи - системы постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках препарата.

Местные власти считают необходимым проконсультироваться с BioNTech.

Отметим, что в воскресенье в Германии, как и во многих других странах ЕС, официально началась массовая вакцинации от коронавируса.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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