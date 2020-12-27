За сутки в России подтверждено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 6620

2 Санкт-Петербург 3761

3 Московская область 1609

4 Нижегородская область 499

5 Свердловская область 409

6 Псковская область 398

7 Ростовская область 393

8 Воронежская область 390

9 Архангельская область 370

10 Республика Карелия 369

11 Вологодская область 357

12 Республика Крым 350

13 Хабаровский край 338

14 Пермский край 333

15 Красноярский край 326

16 Челябинская область 316

17 Самарская область 311

18 Республика Коми 285

19 Ульяновская область 284

20 Волгоградская область 278

21 Мурманская область 274

22 Саратовская область 274

23 Иркутская область 268

24 Забайкальский край 250

25 Кировская область 248

26 Приморский край 239

27 Омская область 239

28 Ставропольский край 239

29 Тверская область 238

30 Ленинградская область 229

31 Ханты-Мансийский автономный округ 223

32 Удмуртская Республика 217

33 Алтайский край 216

34 Калининградская область 211

35 Новгородская область 209

36 Тульская область 208

37 Пензенская область 201

38 Брянская область 200

39 Республика Бурятия 198

40 Республика Саха (Якутия) 192

41 Ивановская область 189

42 Ярославская область 189

43 Краснодарский край 187

44 Томская область 184

45 Белгородская область 183

46 Орловская область 182

47 Владимирская область 181

48 Курская область 180

49 Астраханская область 179

50 Оренбургская область 177

51 Республика Хакасия 176

52 Ямало-Ненецкий автономный округ 174

53 Калужская область 174

54 Республика Башкортостан 164

55 Смоленская область 163

56 Тюменская область 159

57 Липецкая область 158

58 Республика Дагестан 158

59 Новосибирская область 157

60 Тамбовская область 155

61 Кемеровская область 145

62 Сахалинская область 140

63 Рязанская область 139

64 Чеченская Республика 139

65 Амурская область 138

66 Республика Чувашия 116

67 Костромская область 113

68 Республика Калмыкия 106

69 Республика Татарстан 106

70 Курганская область 105

71 Кабардино-Балкарская Республика 105

72 Республика Алтай 96

73 Карачаево-Черкесская Республика 94

74 Республика Ингушетия 91

75 Республика Адыгея 90

76 Республика Северная Осетия-Алания 88

77 Республика Мордовия 88

78 Севастополь 85

79 Камчатский край 78

80 Республика Тыва 70

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 40

83 Еврейская автономная область 16

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Республика Тыва 0,5% За последние сутки подтверждено 552 летальных случая Санкт-Петербург 74

Москва 73

Ростовская область 22

Московская область 21

Красноярский край 18

Воронежская область 17

Свердловская область 17

Вологодская область 16

Нижегородская область 15

Краснодарский край 14

Пермский край 13

Самарская область 13

Алтайский край 13

Иркутская область 12

Республика Чувашия 11

Тульская область 9

Мурманская область 9

Челябинская область 9

Владимирская область 8

Архангельская область 8

Республика Крым 8

Ульяновская область 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Ставропольский край 7

Ивановская область 6

Саратовская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Республика Калмыкия 5

Калужская область 4

Ярославская область 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Алтай 4

Республика Бурятия 4

Приморский край 4

Орловская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Коми 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Удмуртская Республика 3

Оренбургская область 3

Курганская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Хакасия 3

Костромская область 2

Липецкая область 2

Смоленская область 2

Республика Карелия 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Пензенская область 2

Республика Ингушетия 1

Республика Татарстан 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Томская область 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 54 778 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 390 человек: Москва 5063

Санкт-Петербург 3128

Московская область 1349

Республика Карелия 517

Нижегородская область 420

Свердловская область 411

Брянская область 405

Красноярский край 405

Тверская область 402

Калининградская область 395

Ростовская область 383

Хабаровский край 381

Республика Коми 377

Вологодская область 370

Республика Крым 365

Архангельская область 356

Ульяновская область 319

Мурманская область 310

Иркутская область 306

Ханты-Мансийский автономный округ 280

Волгоградская область 270

Кировская область 264

Самарская область 264

Забайкальский край 249

Саратовская область 237

Республика Бурятия 227

Омская область 225

Ямало-Ненецкий автономный округ 219

Сахалинская область 219

Ленинградская область 213

Пермский край 208

Удмуртская Республика 201

Томская область 201

Алтайский край 193

Ставропольский край 189

Республика Саха (Якутия) 187

Тульская область 181

Ярославская область 178

Калужская область 172

Кемеровская область 172

Республика Хакасия 171

Смоленская область 169

Владимирская область 165

Оренбургская область 162

Орловская область 160

Тамбовская область 159

Тюменская область 157

Курская область 145

Амурская область 142

Пензенская область 140

Белгородская область 139

Республика Чувашия 136

Республика Дагестан 133

Рязанская область 127

Кабардино-Балкарская Республика 125

Приморский край 112

Краснодарский край 105

Псковская область 99

Воронежская область 98

Новосибирская область 93

Костромская область 92

Республика Адыгея 88

Чеченская Республика 83

Республика Калмыкия 82

Республика Мордовия 81

Курганская область 81

Липецкая область 80

Республика Северная Осетия - Алания 70

Республика Башкортостан 70

Карачаево-Черкесская Республика 69

Ивановская область 65

Новгородская область 62

Республика Алтай 62

Республика Тыва 62

Камчатский край 61

Астраханская область 57

Республика Ингушетия 54

Севастополь 53

Республика Марий Эл 44

Магаданская область 41

Еврейская автономная область 33

Челябинская область 28

Республика Татарстан 20

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 450 829