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27.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам

  • 1 Москва 6620
  • 2 Санкт-Петербург 3761
  • 3 Московская область 1609
  • 4 Нижегородская область 499
  • 5 Свердловская область 409
  • 6 Псковская область 398
  • 7 Ростовская область 393
  • 8 Воронежская область 390
  • 9 Архангельская область 370
  • 10 Республика Карелия 369
  • 11 Вологодская область 357
  • 12 Республика Крым 350
  • 13 Хабаровский край 338
  • 14 Пермский край 333
  • 15 Красноярский край 326
  • 16 Челябинская область 316
  • 17 Самарская область 311
  • 18 Республика Коми 285
  • 19 Ульяновская область 284
  • 20 Волгоградская область 278
  • 21 Мурманская область 274
  • 22 Саратовская область 274
  • 23 Иркутская область 268
  • 24 Забайкальский край 250
  • 25 Кировская область 248
  • 26 Приморский край 239
  • 27 Омская область 239
  • 28 Ставропольский край 239
  • 29 Тверская область 238
  • 30 Ленинградская область 229
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 223
  • 32 Удмуртская Республика 217
  • 33 Алтайский край 216
  • 34 Калининградская область 211
  • 35 Новгородская область 209
  • 36 Тульская область 208
  • 37 Пензенская область 201
  • 38 Брянская область 200
  • 39 Республика Бурятия 198
  • 40 Республика Саха (Якутия) 192
  • 41 Ивановская область 189
  • 42 Ярославская область 189
  • 43 Краснодарский край 187
  • 44 Томская область 184
  • 45 Белгородская область 183
  • 46 Орловская область 182
  • 47 Владимирская область 181
  • 48 Курская область 180
  • 49 Астраханская область 179
  • 50 Оренбургская область 177
  • 51 Республика Хакасия 176
  • 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 174
  • 53 Калужская область 174
  • 54 Республика Башкортостан 164
  • 55 Смоленская область 163
  • 56 Тюменская область 159
  • 57 Липецкая область 158
  • 58 Республика Дагестан 158
  • 59 Новосибирская область 157
  • 60 Тамбовская область 155
  • 61 Кемеровская область 145
  • 62 Сахалинская область 140
  • 63 Рязанская область 139
  • 64 Чеченская Республика 139
  • 65 Амурская область 138
  • 66 Республика Чувашия 116
  • 67 Костромская область 113
  • 68 Республика Калмыкия 106
  • 69 Республика Татарстан 106
  • 70 Курганская область 105
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 105
  • 72 Республика Алтай 96
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 94
  • 74 Республика Ингушетия 91
  • 75 Республика Адыгея 90
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 77 Республика Мордовия 88
  • 78 Севастополь 85
  • 79 Камчатский край 78
  • 80 Республика Тыва 70
  • 81 Республика Марий Эл 51
  • 82 Магаданская область 40
  • 83 Еврейская автономная область 16
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  • 1. Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Еврейская автономная область 0,4%
  • 3. Республика Тыва 0,5%

За последние сутки подтверждено 552 летальных случая

  • Санкт-Петербург 74
  • Москва 73
  • Ростовская область 22
  • Московская область 21
  • Красноярский край 18
  • Воронежская область 17
  • Свердловская область 17
  • Вологодская область 16
  • Нижегородская область 15
  • Краснодарский край 14
  • Пермский край 13
  • Самарская область 13
  • Алтайский край 13
  • Иркутская область 12
  • Республика Чувашия 11
  • Тульская область 9
  • Мурманская область 9
  • Челябинская область 9
  • Владимирская область 8
  • Архангельская область 8
  • Республика Крым 8
  • Ульяновская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Ставропольский край 7
  • Ивановская область 6
  • Саратовская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Белгородская область 5
  • Курская область 5
  • Республика Калмыкия 5
  • Калужская область 4
  • Ярославская область 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Республика Алтай 4
  • Республика Бурятия 4
  • Приморский край 4
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Коми 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Оренбургская область 3
  • Курганская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Хакасия 3
  • Костромская область 2
  • Липецкая область 2
  • Смоленская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Пензенская область 2
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Татарстан 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Томская область 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 54 778 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 390 человек:

  • Москва 5063
  • Санкт-Петербург 3128
  • Московская область 1349
  • Республика Карелия 517
  • Нижегородская область 420
  • Свердловская область 411
  • Брянская область 405
  • Красноярский край 405
  • Тверская область 402
  • Калининградская область 395
  • Ростовская область 383
  • Хабаровский край 381
  • Республика Коми 377
  • Вологодская область 370
  • Республика Крым 365
  • Архангельская область 356
  • Ульяновская область 319
  • Мурманская область 310
  • Иркутская область 306
  • Ханты-Мансийский автономный округ 280
  • Волгоградская область 270
  • Кировская область 264
  • Самарская область 264
  • Забайкальский край 249
  • Саратовская область 237
  • Республика Бурятия 227
  • Омская область 225
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 219
  • Сахалинская область 219
  • Ленинградская область 213
  • Пермский край 208
  • Удмуртская Республика 201
  • Томская область 201
  • Алтайский край 193
  • Ставропольский край 189
  • Республика Саха (Якутия) 187
  • Тульская область 181
  • Ярославская область 178
  • Калужская область 172
  • Кемеровская область 172
  • Республика Хакасия 171
  • Смоленская область 169
  • Владимирская область 165
  • Оренбургская область 162
  • Орловская область 160
  • Тамбовская область 159
  • Тюменская область 157
  • Курская область 145
  • Амурская область 142
  • Пензенская область 140
  • Белгородская область 139
  • Республика Чувашия 136
  • Республика Дагестан 133
  • Рязанская область 127
  • Кабардино-Балкарская Республика 125
  • Приморский край 112
  • Краснодарский край 105
  • Псковская область 99
  • Воронежская область 98
  • Новосибирская область 93
  • Костромская область 92
  • Республика Адыгея 88
  • Чеченская Республика 83
  • Республика Калмыкия 82
  • Республика Мордовия 81
  • Курганская область 81
  • Липецкая область 80
  • Республика Северная Осетия - Алания 70
  • Республика Башкортостан 70
  • Карачаево-Черкесская Республика 69
  • Ивановская область 65
  • Новгородская область 62
  • Республика Алтай 62
  • Республика Тыва 62
  • Камчатский край 61
  • Астраханская область 57
  • Республика Ингушетия 54
  • Севастополь 53
  • Республика Марий Эл 44
  • Магаданская область 41
  • Еврейская автономная область 33
  • Челябинская область 28
  • Республика Татарстан 20
  • Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 450 829
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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