За сутки в России подтверждено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 6620
- 2 Санкт-Петербург 3761
- 3 Московская область 1609
- 4 Нижегородская область 499
- 5 Свердловская область 409
- 6 Псковская область 398
- 7 Ростовская область 393
- 8 Воронежская область 390
- 9 Архангельская область 370
- 10 Республика Карелия 369
- 11 Вологодская область 357
- 12 Республика Крым 350
- 13 Хабаровский край 338
- 14 Пермский край 333
- 15 Красноярский край 326
- 16 Челябинская область 316
- 17 Самарская область 311
- 18 Республика Коми 285
- 19 Ульяновская область 284
- 20 Волгоградская область 278
- 21 Мурманская область 274
- 22 Саратовская область 274
- 23 Иркутская область 268
- 24 Забайкальский край 250
- 25 Кировская область 248
- 26 Приморский край 239
- 27 Омская область 239
- 28 Ставропольский край 239
- 29 Тверская область 238
- 30 Ленинградская область 229
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 223
- 32 Удмуртская Республика 217
- 33 Алтайский край 216
- 34 Калининградская область 211
- 35 Новгородская область 209
- 36 Тульская область 208
- 37 Пензенская область 201
- 38 Брянская область 200
- 39 Республика Бурятия 198
- 40 Республика Саха (Якутия) 192
- 41 Ивановская область 189
- 42 Ярославская область 189
- 43 Краснодарский край 187
- 44 Томская область 184
- 45 Белгородская область 183
- 46 Орловская область 182
- 47 Владимирская область 181
- 48 Курская область 180
- 49 Астраханская область 179
- 50 Оренбургская область 177
- 51 Республика Хакасия 176
- 52 Ямало-Ненецкий автономный округ 174
- 53 Калужская область 174
- 54 Республика Башкортостан 164
- 55 Смоленская область 163
- 56 Тюменская область 159
- 57 Липецкая область 158
- 58 Республика Дагестан 158
- 59 Новосибирская область 157
- 60 Тамбовская область 155
- 61 Кемеровская область 145
- 62 Сахалинская область 140
- 63 Рязанская область 139
- 64 Чеченская Республика 139
- 65 Амурская область 138
- 66 Республика Чувашия 116
- 67 Костромская область 113
- 68 Республика Калмыкия 106
- 69 Республика Татарстан 106
- 70 Курганская область 105
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 105
- 72 Республика Алтай 96
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 94
- 74 Республика Ингушетия 91
- 75 Республика Адыгея 90
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 77 Республика Мордовия 88
- 78 Севастополь 85
- 79 Камчатский край 78
- 80 Республика Тыва 70
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 40
- 83 Еврейская автономная область 16
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Еврейская автономная область 0,4%
- 3. Республика Тыва 0,5%
За последние сутки подтверждено 552 летальных случая
- Санкт-Петербург 74
- Москва 73
- Ростовская область 22
- Московская область 21
- Красноярский край 18
- Воронежская область 17
- Свердловская область 17
- Вологодская область 16
- Нижегородская область 15
- Краснодарский край 14
- Пермский край 13
- Самарская область 13
- Алтайский край 13
- Иркутская область 12
- Республика Чувашия 11
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Челябинская область 9
- Владимирская область 8
- Архангельская область 8
- Республика Крым 8
- Ульяновская область 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Ставропольский край 7
- Ивановская область 6
- Саратовская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Белгородская область 5
- Курская область 5
- Республика Калмыкия 5
- Калужская область 4
- Ярославская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Алтай 4
- Республика Бурятия 4
- Приморский край 4
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Коми 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Удмуртская Республика 3
- Оренбургская область 3
- Курганская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Костромская область 2
- Липецкая область 2
- Смоленская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Республика Татарстан 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Томская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 54 778 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 390 человек:
- Москва 5063
- Санкт-Петербург 3128
- Московская область 1349
- Республика Карелия 517
- Нижегородская область 420
- Свердловская область 411
- Брянская область 405
- Красноярский край 405
- Тверская область 402
- Калининградская область 395
- Ростовская область 383
- Хабаровский край 381
- Республика Коми 377
- Вологодская область 370
- Республика Крым 365
- Архангельская область 356
- Ульяновская область 319
- Мурманская область 310
- Иркутская область 306
- Ханты-Мансийский автономный округ 280
- Волгоградская область 270
- Кировская область 264
- Самарская область 264
- Забайкальский край 249
- Саратовская область 237
- Республика Бурятия 227
- Омская область 225
- Ямало-Ненецкий автономный округ 219
- Сахалинская область 219
- Ленинградская область 213
- Пермский край 208
- Удмуртская Республика 201
- Томская область 201
- Алтайский край 193
- Ставропольский край 189
- Республика Саха (Якутия) 187
- Тульская область 181
- Ярославская область 178
- Калужская область 172
- Кемеровская область 172
- Республика Хакасия 171
- Смоленская область 169
- Владимирская область 165
- Оренбургская область 162
- Орловская область 160
- Тамбовская область 159
- Тюменская область 157
- Курская область 145
- Амурская область 142
- Пензенская область 140
- Белгородская область 139
- Республика Чувашия 136
- Республика Дагестан 133
- Рязанская область 127
- Кабардино-Балкарская Республика 125
- Приморский край 112
- Краснодарский край 105
- Псковская область 99
- Воронежская область 98
- Новосибирская область 93
- Костромская область 92
- Республика Адыгея 88
- Чеченская Республика 83
- Республика Калмыкия 82
- Республика Мордовия 81
- Курганская область 81
- Липецкая область 80
- Республика Северная Осетия - Алания 70
- Республика Башкортостан 70
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Ивановская область 65
- Новгородская область 62
- Республика Алтай 62
- Республика Тыва 62
- Камчатский край 61
- Астраханская область 57
- Республика Ингушетия 54
- Севастополь 53
- Республика Марий Эл 44
- Магаданская область 41
- Еврейская автономная область 33
- Челябинская область 28
- Республика Татарстан 20
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 450 829