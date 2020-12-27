За сутки в ВС РФ от коронавируса вылечились 202 военнослужащих

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 23 658 человек. Об этом говорится в специальном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Так, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 202 военнослужащих. При этом с марта сняли с медицинского контроля 88 688 представителей ВС, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестов. Еще 3 975 военнослужащих, у которых результаты теста оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Это наименьший показатель заболеваемости за последние недели.

В свою очередь 2 084 таких пациента лежат в военных госпиталях, 62 изолированы по месту службы, 24 находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 805 человек лечатся на дому.

За всеми этими военнослужащими постоянно наблюдают медики, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии находятся 13 человек, средняя тяжесть заболевания диагностирована у 14 пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 13 512 заболевшим, 4 523 из которых гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.