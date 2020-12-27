"Зенит" предложил 40 миллионов евро за Ришарлисона

Питерский "Зенит" намерен усилить состав форвардом "Эвертона" Ришарлисоном. По информации портала Fichajes, российский клуб готов заплатить за игрока 40 миллионов евро.

Самому Ришарлисону "сине-бело-голубые" предложили оклад в десять миллионов евро в год. Зенитовцы хотят приобрести бразильца, чтобы укрепить лидерство во внутреннем первенстве и повысить шансы на попадание в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. К слову, у Ришарлисона близкие отношения с одним из лидеров "Зенита" Малкомом.

В нынешнем сезоне Ришарлисон провел 11 встреч в Премьер-лиге и забил два мяча. В "Эвертон" он перешел из "Уотфорда" летом 2018 года за 60 миллионов евро.