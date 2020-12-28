Закон Республики Адыгея от 26 декабря 2020 года № 417 "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея 21 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 26510930.3 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11549562.4 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 14961367.9 тысячи рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 27036544.7 тысячи рублей;

3) дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме 525614.4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год в сумме 26003318.2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 24450336.3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год в сумме 26173216.3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 428100.0 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 24663808.4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 885700.1 тысячи рублей;

3) дефицит республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год в сумме 169898.1 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 213472.1 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:

1) поступления доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) поступления доходов в республиканский бюджет Республики Адыгея на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

2. Доходы республиканского бюджета Республики Адыгея, поступающие в 2021-2023 годах, формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 161 "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов;

2) безвозмездных поступлений.

3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы республиканского бюджета Республики Адыгея.

4. Размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Адыгея, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Адыгея в очередном финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет в 2021-2023 годах 50 процентов.

5. Установить, что государственные унитарные предприятия Республики Адыгея перечисляют часть полученной в предыдущем году прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доходы республиканского бюджета Республики Адыгея до 1 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Адыгея - органов государственной власти Республики Адыгея, иных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) администраторов доходов республиканского бюджета Республики Адыгея (главных распорядителей (получателей) средств республиканского бюджета Республики Адыгея) согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов доходов, поступающих из федерального бюджета, - органов государственной власти Республики Адыгея, иных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея, бюджетами муниципальных образований Республики Адыгея, не установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, и доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея, бюджетами муниципальных образований Республики Адыгея, не установленные федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей подлежат зачислению в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 161 "О бюджетном процессе в Республике Адыгея" по нормативам распределения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея

1. Утвердить:

1) источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2. Определить в 2021 году Министерство финансов Республики Адыгея уполномоченным органом на заключение договора с Управлением Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) на получение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Республики Адыгея.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Республики Адыгея

1. Доходы от платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Республики Адыгея, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в республиканский бюджет Республики Адыгея сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующего го-сударственного казенного учреждения Республики Адыгея путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Адыгея и прямых получателей средств республиканского бюджета Республики Адыгея без внесения изменений в настоящий Закон.

2. При создании государственного казенного учреждения Республики Адыгея путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея остатки средств, полученных учреждением от оказания государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, на момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход республиканского бюджета Республики Адыгея. Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего государственного казенного учреждения Республики Адыгея путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Адыгея без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение государственных учреждений Республики Адыгея в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея).

Статья 7. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:

1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Адыгея по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Адыгея:

а) на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить:

1) перечень государственных программ Республики Адыгея с распределением бюджетных ассигнований на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему Закону;

2) перечень государственных программ Республики Адыгея с распределением бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Закону;

3) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему Закону;

4) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей за счет собственных доходов республиканского бюджета Республики Адыгея, на 2021 год в сумме 643665.7 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 650973.9 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 653228.2 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

4. Утвердить резервный фонд Кабинета Министров Республики Адыгея:

1) на 2021 год в сумме 383680.5 тысячи рублей;

2) на 2022 год в сумме 30000.0 тысячи рублей;

3) на 2023 год в сумме 30000.0 тысячи рублей.

5. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3187141.8 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 3211791.3 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 3258825.2 тысячи рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 7358282.0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 5827464.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 5941216.9 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 22 к настоящему Закону.

Статья 8. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея:

1) на 2021 год в сумме 4105326.7 тысячи рублей;

2) на 2022 год в сумме 3455791.4 тысячи рублей;

3) на 2023 год в сумме 2163802.8 тысячи рублей.

2. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Адыгея на 2021 год средства на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 332122.3 тысячи рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений

1. Утвердить:

1) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 1099954.0 тысячи рублей с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год согласно приложению № 23 к настоящему Закону;

2) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 1099954.0 тысячи рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 219991.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 1099954.0 тысячи рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 219991.0 тысячи рублей, с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 24 к настоящему Закону.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 1.2.

3. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год в сумме 3492112.3 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 25 к настоящему Закону:

1) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в социальной сфере в сумме 244104.5 тысячи рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений в сумме 2000.5 тысячи рублей;

3) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 8122.0 тысячи рублей;

4) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в сумме 9868.0 тысячи рублей;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере образования в сумме 3041913.1 тысячи рублей;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц в сумме 5678.0 тысячи рублей;

7) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 220.0 тысячи рублей;

8) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 98738.8 тысячи рублей;

9) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея в сумме 72233.7 тысячи рублей;

10) на осуществление полномочий Республики Адыгея по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений в сумме 3.5 тысячи рублей;

11) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по осуществлению организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 2054.7 тысячи рублей;

12) на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, переданных для их осуществления исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея, в сумме 7175.5 тысячи рублей.

4. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на 2022 год в сумме 3705622.8 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 3805837.9 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 26 к настоящему Закону:

1) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в социальной сфере на 2022 год в сумме 244104.5 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 244104.5 тысячи рублей;

2) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений на 2022 год в сумме 2000.5 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 2000.5 тысячи рублей;

3) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год в сумме 8442.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 8775.0 тысячи рублей;

4) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц на 2022 год в сумме 10248.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 10651.0 тысячи рублей;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея в сфере образования на 2022 год в сумме 3261560.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 3360806.1 тысячи рублей;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц на 2022 год в сумме 5902.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 6135.0 тысячи рублей;

7) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2022 год в сумме 220.0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 220.0 тысячи рублей;

8) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2022 год в сумме 98853.9 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 98853.9 тысячи рублей;

9) на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея на 2022 год в сумме 72233.7 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 72233.7 тысячи рублей;

10) на осуществление полномочий Республики Адыгея по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений на 2022 год в сумме 3.5 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 3.5 тысячи рублей;

11) на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по осуществлению организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2022 год в сумме 2054.7 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 2054.7 тысячи рублей.

5. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения в размере 150 рублей на человека.

6. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме 42508.3 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 42508.3 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 42508.3 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 27 к настоящему Закону.

7. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселений из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществление первичного воинского учета на территориях городских округов, городских и сельских поселений, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, на 2021 год в сумме 13370.4 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 13497.6 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 13988.6 тысячи рублей с распределением согласно приложению № 28 к настоящему Закону.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Адыгея в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

9. Утвердить:

1) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований с распределением субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год в сумме 2376664.0 тысячи рублей согласно приложению № 29 к настоящему Закону;

2) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований с распределением субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 30 к настоящему Закону:

а) на 2022 год в сумме 735394.6 тысячи рублей;

б) на 2023 год в сумме 748441.4 тысячи рублей.

10. Утвердить:

1) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на 2021 год в сумме 328673.0 тысячи рублей с распределением иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 31 к настоящему Закону;

2) объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Адыгея на плановый период 2022 и 2023 годов с распределением иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 32 к настоящему Закону:

а) на 2022 год в сумме 225486.7 тысячи рублей;

б) на 2023 год в сумме 225486.7 тысячи рублей.

11. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из республиканского бюджета Республики Адыгея местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея).

12. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Адыгея местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются из республиканского бюджета Республики Адыгея в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея, в сумме до 30000.0 тысячи рублей:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального района (городского округа) - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального района (городского округа), - на срок, не выходящий за пределы финансового года;

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - на срок, не выходящий за пределы финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов), для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов), - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета Республики Адыгея, осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 11. Предоставление субсидий некоммерческим организациям

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета Республики Адыгея в 2021 году предоставляются следующие субсидии в общем объеме 236964.4 тысячи рублей:

1) некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

а) Общественное движение "Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент" Республики Адыгея;

б) "Майкопское отдельское казачье общество Кубанского войскового казачьего общества";

в) Союз "Торгово-промышленная палата Республики Адыгея";

г) Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Республики Адыгея;

д) Адыгейская региональная общественная организация "Инвалиды Чернобыля";

е) Отделение Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)" - "Союз театральных деятелей Республики Адыгея";

ж) Адыгейское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз фотохудожников России";

з) Ассоциация мастеров народных художественных промыслов и ремесел Республики Адыгея;

и) "Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах";

к) Адыгейская региональная общественная организация "Ассоциация медицинских работников Республики Адыгея";

л) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Республики Адыгея";

м) некоммерческое партнерство "Адыгейский республиканский баскетбольный клуб "Динамо";

н) некоммерческое партнерство "Адыгейский республиканский гандбольный клуб "Адыиф";

о) некоммерческое партнерство "Адыгейский республиканский волейбольный клуб "Адыгея-МГТУ";

п) Ассоциация "Адыгейский республиканский футбольный клуб "Дружба";

р) централизованные религиозные организации;

с) социально ориентированные некоммерческие организации - в форме компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Республики Адыгея, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение части затрат, связанных с предоставлением гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

т) некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, - на возмещение расходов по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках реализации мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых;

у) социально ориентированные некоммерческие организации и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования детей, - на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

ф) автономная некоммерческая организация "Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея";

х) автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Образовательный центр "Планета";

ц) частное учреждение дополнительного профессионального образования "Университетский центр компьютерного обучения "Турбо";

ч) Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Адыгея;

ш) некоммерческие организации, являющиеся региональными спортивными федерациями, - в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

а) осуществляющим деятельность в сфере обучения философии, принципам и инструментам бережливого производства с использованием учебной площадки "Фабрика процессов";

б) осуществляющим деятельность, направленную на повышение уровня финансовой грамотности населения;

3) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, - на реализацию социально значимых проектов;

4) сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на возмещение части затрат, связанных:

а) с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива;

б) с приобретением крупного рогатого скота в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива на праве собственности;

в) с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива;

г) с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассоциированных членов).

Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов:

1) через Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия":

а) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с проведением агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышением плодородия и качества почв;

б) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с поддержкой собственного производства молока, - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока;

в) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с поддержкой элитного семеноводства;

г) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

д) возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приобретением племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

е) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с развитием мясного скотоводства;

ж) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с развитием овцеводства и козоводства;

з) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства;

и) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приростом производства молока;

к) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных со стимулированием производства зерновых и зернобобовых культур, масличных культур;

л) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приростом маточного поголовья овец и коз;

м) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией овец и коз на убой (в живом весе);

н) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приростом товарного поголовья коров специализированных мясных пород;

о) на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам (договорам займа);

п) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями, включая питомники;

р) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с закладкой и (или) уходом за виноградниками, включая питомники;

с) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство собственного винограда, реализованного и (или) отгруженного на переработку;

т) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с техническим перевооружением производства сельскохозяйственных товаропроизводителей;

у) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией мероприятий ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея";

ф) на возмещение части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса;

х) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приобретением импортного племенного поголовья коз;

ц) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приобретением оборудования по переработке козьего молока;

ч) на возмещение части капитальных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных со строительством цехов по переработке козьего молока;

ш) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с приобретением крупного рогатого скота молочного направления;

щ) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с профилактикой массового размножения и распространения особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур в Республике Адыгея;

э) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения;

ю) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по оплате за электроэнергию, потребляемую насосными станциями для подачи воды на орошение;

я) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочих мероприятий;

я1) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с перепрофилированием личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства;

2) через Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Развитие транспортной системы":

а) на возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

б) на возмещение организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении, недополученных доходов, связанных с предоставлением на территории Республики Адыгея льгот по тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

в) на возмещение транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, недополученных доходов, связанных с предоставлением на территории Республики Адыгея пятидесятипроцентной скидки со стоимости проезда в автобусах междугородного сообщения для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения;

г) на возмещение транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, недополученных доходов, связанных с реализацией отдельным категориям граждан социальных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) в городе Майкопе;

д) на возмещение части затрат организациям, осуществляющим транспортную вспомогательную деятельность, возникающих при реализации ими билетов на автобусы пригородного сообщения через автомобильные вокзалы, станции и кассы на территории Республики Адыгея;

3) через Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Содействие занятости населения":

а) на возмещение работодателям части затрат на реализацию мероприятий в области занятости населения;

б) на возмещение работодателям части затрат на реализацию дополнительных мероприятий в области занятости населения;

в) на возмещение работодателям части затрат на реализацию мероприятий по стажировке выпускников образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости населения Республики Адыгея за содействием в поиске подходящей работы;

г) на возмещение работодателям части затрат на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

д) на возмещение работодателям части затрат на реализацию мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

4) через Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Социальная поддержка граждан":

а) на возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата в рамках реализации мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых;

б) на возмещение поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Республики Адыгея, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), части затрат, связанных с предоставлением гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

в) на возмещение транспортным организациям затрат, связанных с реализацией меры социальной поддержки по бесплатному проезду для учащихся из многодетных семей на транспорте общего пользования городского сообщения, а также пригородного и междугородного сообщения;

5) через Министерство образования и науки Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Развитие образования", на возмещение расходов организациям, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей с использованием сертификата в рамках системы персонифицированного финансирования;

6) через Министерство культуры Республики Адыгея, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Развитие культуры", на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Республики Адыгея.

2. Установить, что гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предусмотренные государственной программой Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", предоставляются через Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея:

1) на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) хозяйств, связанных с развитием семейных ферм;

2) на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией проекта "Агропрогресс";

3) на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с развитием материально-технической базы;

4) на финансовое обеспечение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап").

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея или уполномоченными им исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея.

4. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Адыгея.

Статья 13. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед Республикой Адыгея

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе средств республиканского бюджета Республики Адыгея, в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими зачисляются в доходы республиканского бюджета Республики Адыгея на соответствующий лицевой счет администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея.

2. Установить, что Министерству финансов Республики Адыгея предоставляется право требования от имени Республики Адыгея возврата (погашения) задолженности юридических лиц и муниципальных образований по денежным обязательствам перед Республикой Адыгея, в том числе задолженности по средствам целевого финансирования юридических лиц, условием предоставления которых являлась передача акций в государственную собственность Республики Адыгея.

3. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по целевому назначению средств республиканского бюджета Республики Адыгея, предоставленных на возвратной основе местным бюджетам, суммы средств, подлежащие перечислению (взысканию) в республиканский бюджет Республики Адыгея, взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для перечисления в местные бюджеты (за исключением субвенций местным бюджетам), в порядке, установленном Министерством финансов Республики Адыгея.

Статья 14. Государственный внутренний долг Республики Адыгея

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Адыгея на 1 января 2022 года в сумме 4504300.0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Адыгея - 0,0 тысячи рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Адыгея на 1 января 2023 года в сумме 4454720.0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Адыгея - 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Адыгея на 1 января 2024 года в сумме 4531500.0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Адыгея - 0,0 тысячи рублей.

4. Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Республики Адыгея на 2021 год согласно приложению № 33 к настоящему Закону;

2) программу государственных внутренних заимствований Республики Адыгея на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 34 к настоящему Закону.

5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов государственные гарантии Республики Адыгея не предоставляются.

6. Предоставить в 2021 году Министерству финансов Республики Адыгея право принимать решение о размещении государственных ценных бумаг Республики Адыгея в валюте Российской Федерации, а также право от имени Республики Адыгея привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея и погашения государственных долговых обязательств в пределах сумм, установленных программой государственных внутренних заимствований Республики Адыгея на 2021 год.

Статья 15. Перечень важнейших строек и объектов Республики Адыгея на 2021 год

Утвердить перечень важнейших строек и объектов Республики Адыгея на 2021 год, которым предоставляется государственная поддержка в соответствии с Законом Республики Адыгея от 9 февраля 1998 года № 64 "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея", согласно приложению № 35 к настоящему Закону.

Статья 16. Установление индексации размера ежемесячных денежных выплат

Установить индексацию ежемесячных денежных выплат отдельным категориям жителей Республики Адыгея в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 277 "О пособии на ребенка", в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года № 278 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея", а также в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 24 июля 2009 года № 281 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Республикой Адыгея" с 1 февраля 2021 года - на 3,8%, с 1 февраля 2022 года - на 3,7 %, с 1 февраля 2023 года - на 4,0%.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов







