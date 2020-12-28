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28 декабря 2020 г.

Постановление правительства Астраханской области от 28 декабря 2020 года № 665-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", предложением врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области - главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 23.12.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменения, дополнив пункт 12 постановления абзацами следующего содержания:

"- с 01.01.2021 по 14.01.2021 включительно;

- с 15.01.2021 по 28.01.2021 включительно.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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