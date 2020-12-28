Новости

"Чудо-женщина: 1984" собрала в мировом прокате 85 млн долларов 16:31
Более 86% проданных с начала года автомобилей - российского производства 16:30
Путин выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море 16:28
Врачи: Алиса Фрейндлих неделю лечилась дома от COVID-19 16:22
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем 16:09
В Новосибирске скончалась известная артистка Валентина Широнина 16:06
Российские и британские ученые разработают биосовместимые имплантаты 16:05
Более 90 участников конкурса управленцев "Лидеры России" получили назначения в 2020 году 16:02
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте 15:57
В Твери скончался бывший собкор ТАСС Александр Харченко 15:54
Создан штаб для расследования причин трагедии с затонувшим судном "Онега" 15:45
МВД: Меры за несоблюдение масочного режима адекватны и достаточны 15:44
Депутат МГД Метлина предупредила пенсионеров о новых мошеннических схемах 15:41
Москвичи положительно оценили меры поддержки бизнеса в пандемию 15:32
Новак: В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5-6 млн баррелей в сутки 15:32
Британский штамм обнаружили в Финляндии на границе с Россией 15:25
Росавиация распределит дополнительные субсидии по региональным маршрутам 15:08
1 и 7 января вакцинация от коронавируса в Подмосковье вестись не будет 15:07
Сергей Жигунов госпитализирован в ковидный госпиталь в Крыму 15:00
Бизнес-омбудсмен назвал взвешенной политику по "карантинным мерам" 14:55
В Израиле пожилой мужчина скончался после прививки вакциной Pfizer 14:51
В Подмосковье открыта запись на вакцинацию от коронавируса для жителей 60+ 14:43
За время пандемии Татьяне Москальковой поступило более 9 тысяч жалоб 14:39
Президенты России и Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом 14:28
В РПЦ поддержали восстановление системы вытрезвителей 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 16:02
Рубрика: Экономика

Более 90 участников конкурса управленцев "Лидеры России" получили назначения в 2020 году

Текст: Айсель Герейханова

В 2020 году 91 участник кадрового конкурса "Лидеры России" получили новые назначения. При этом 51 из них - участники третьего сезона проекта.

Что могут дать стране "Лидеры России"

"Работодатели пристально следят за проектом "Лидеры России" и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как сообщили организаторы конкурса, шестеро участников "Лидеров России" в этом году стали заместителями федеральных министров, двое - губернаторами, трое - мэрами городов, другие также заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Интересно также, что впервые за историю конкурса "Лидеры России" победитель проекта стала сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи" Мария Львова-Белова заняла этот пост в сентябре этого года.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена по инициативе президента РФ. Он направлен на поиск и поддержку перспективных управленцев в стране.

Экономика Работа Занятость Власть Работа власти

Главное сегодня

Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
В Грозном госпитализирован пострадавший в перестрелке полицейский
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей
Эксперты назвали любимые регионы телефонных мошенников
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего