Более 90 участников конкурса управленцев "Лидеры России" получили назначения в 2020 году

В 2020 году 91 участник кадрового конкурса "Лидеры России" получили новые назначения. При этом 51 из них - участники третьего сезона проекта.

"Работодатели пристально следят за проектом "Лидеры России" и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как сообщили организаторы конкурса, шестеро участников "Лидеров России" в этом году стали заместителями федеральных министров, двое - губернаторами, трое - мэрами городов, другие также заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Интересно также, что впервые за историю конкурса "Лидеры России" победитель проекта стала сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи" Мария Львова-Белова заняла этот пост в сентябре этого года.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена по инициативе президента РФ. Он направлен на поиск и поддержку перспективных управленцев в стране.