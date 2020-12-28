Более полутора тысяч новогодних плакатов украсили Москву

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами с поздравлениями горожанам с Новым годом и Рождеством, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено более 1,5 тыс. праздничных плакатов. Как отметил Петр Бирюков, подготовлены тематические видеоролики, которые до 10 января будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате. Он напомнил, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили 4 тыс. объемных декоративных конструкций.

"В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, - рассказал Петр Бирюков. - Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях. За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, поэтому дополнительных закупок не требуется".