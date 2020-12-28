Закон Челябинской области от 28 декабря 2020 года № 294-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 186 363 375,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 45 534 542,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 208 849 942,8 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 22 486 567,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 188 897 003,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34 287 500,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 197 435 327,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 32 195 804,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 211 540 797.3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 553 350,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 221 610 868,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 650 000,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2022 год в сумме 22 643 794,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 175 541,2 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты] городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

9) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений.

3. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Учесть в областном бюджете на 2021 год доходы областного бюджета согласно приложению 3.

2. Учесть в областном бюджете на плановый период 2022 и 2023 годов доходы областного бюджета согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6.

Статья 5. Условия реструктуризации и списания задолженности по обязательствам перед областным бюджетом в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Правительством Челябинской области (далее - Правительство области), только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

2. Правительство области в устанавливаемом им порядке принимает решение о списании задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию областного бюджета и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, не имеющих источников погашения в связи с их ликвидацией (прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо исключенных в качестве недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", либо не состоящих на момент списания указанной задолженности в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 5 634 655,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 917 667,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 979 218,1 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее -классификация расходов бюджетов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9;

4) объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Челябинской области" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Челябинской области, утвержденным Правительством области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение налоговых обязательств" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов главными распорядителями средств областного бюджета и областными казенными учреждениями, а также областными бюджетными и автономными учреждениями в отношении закрепленного за ними недвижимого и особо ценного движимого имущества;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение других обязательств государства" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных решений по искам к Челябинской области, удовлетворяемых за счет государственной казны Челябинской области;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области" подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение", подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы.

2. Установить в соответствии с частью 31 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

2) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации", между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Челябинской области, в сумме до 1 000 000 рублей между кодами классификации расходов бюджетов;

4) принятие Правительством области решений об утверждении государственных программ Челябинской области, а также о внесении изменений в государственные программы Челябинской области;

5) перераспределение Правительством области бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на предоставление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расходов областного бюджета, в пределах указанных ассигнований;

6) увеличение Правительством области объема бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

7) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

8) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

9) издание приказа Министерства финансов Челябинской области о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения работ (оказания услуг) областными государственными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов:

11) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов, а также за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Установить, что размер денежной компенсации на медицинское обслуживание, предусмотренной статьей 15 Закона Челябинской области "О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области", составляет в 2021-2023 годах 21,5 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что размеры окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Челябинской области подлежат увеличению (индексации) в сроки и размерах, установленных для федеральных государственных гражданских служащих.

5. Установить, что средства областного бюджета для финансирования полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Челябинской области, сверх сумм, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

6. Областные государственные внутренние заимствования, в том числе привлечение в областной бюджет бюджетных кредитов из федерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 2021 году осуществляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Челябинской области, пополнения остатка средств на едином счете областного бюджета в течение финансового года по решению Правительства области в соответствии с программой областных государственных внутренних заимствований на 2021 год и с учетом верхнего предела областного государственного внутреннего долга, установленного статьей 10 настоящего Закона.

7. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в порядке, установленном Правительством области.

8. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и финансирование расходов в 2021 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда работников органов государственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области);

2) выплата стипендий;

3) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

4) исполнение публичных нормативных обязательств;

5) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов и оплата услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение медицинского инструментария;

6) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

7) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

8) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми областными казенными учреждениями;

9) уплата областными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год осуществляется ежеквартально в размере одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований на:

предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области:

на предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, свыше одной четвертой годового объема указанных субвенций и субсидий в квартал;

на предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1-9 настоящей части.

В случае доведения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области свыше одной четвертой годового объема бюджетных ассигнований доведение ежеквартальных лимитов бюджетных обязательств осуществляется без учета доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распоряжениями Правительства области. При этом общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств не должен превышать годовой объем бюджетных ассигнований.

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем квартале равными долями.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2022 года осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения в размере, не превышающем объема предусмотренных настоящим Законом на плановый период 2022 года бюджетных ассигнований.

9. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2021 года.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет, за исключением случаев, когда недостижение указанных показателей обусловлено приостановлением (частичным приостановлением) деятельности областных бюджетных и автономных учреждений в связи с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включенные в утверждаемый Правительством области перечень (далее в настоящей статье - юридические лица), а также не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки указанных средств подлежат перечислению на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса на областном уровне, областными бюджетными и областными автономными учреждениями.

Перечисление средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляется с лицевых счетов, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Челябинской области, на оплату обязательств по расходам юридических лиц после представления платежных документов в порядке, установленном Правительством области.

Министерство финансов Челябинской области не вправе принимать от юридических лиц к исполнению платежные документы для осуществления расходов на перечисление:

на счета, открытые данным юридическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев оплаты расходов юридических лиц на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам;

в качестве взноса в уставный капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов Правительства области не предусмотрена возможность перечисления средств в качестве взноса в уставный капитал другой организации;

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства области), драгоценные металлы).

12. Установить, что в 2021 году Правительство области вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в областном бюджете для предоставления субсидий, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

13. Правительство области вправе в 2021 году привлекать агентов для предоставления и исполнения областных государственных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципалов, их поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц.

Министерство финансов Челябинской области определяется в 2021 году уполномоченным органом по привлечению от имени Правительства области агентов для оказания услуг, предусмотренных абзацем первым настоящей части.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных настоящим Законом, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов областного бюджета, в иных законах Челябинской области, государственных программах Челябинской области, и в порядке, установленном Правительством области.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Челябинской области и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в составе разделов "Общегосударственные вопросы", "Национальная экономика" (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской области) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством области.

2. Установить коэффициент индексации с 1 января 2021 года в размере 1,04, с 1 января 2022 года в размере 1,04 и с 1 января 2023 года в размере 1,04 по выплатам и пособиям, предусмотренным:

статьями 91, 10, 14, 15 и 171 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" (ежемесячное вознаграждение за воспитание одного приемного ребенка в приемной семье; выплата на однократное обучение на подготовительных отделениях или курсах профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; единовременное денежное пособие и денежная компенсация материального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; выплаты на реализацию права бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; единовременная выплата на приобретение мебели и ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг приемной семье);

статьей 5 Закона Челябинской области "О пособии на ребенка" (пособие на ребенка);

статьями 3, 4 и 41 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы);

статьями 5 и 6 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий);

статьей 3 Закона Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области" (областной материнский (семейный) капитал);

статьей 3 Закона Челябинской области "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата специалистам областных государственных или муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в указанных организациях и учреждениях не менее 10 лет);

статьей 5 Закона Челябинской области "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области" (ежемесячное вознаграждение лицу, осуществляющему уход);

статьей 2 Закона Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье);

статьей 4 Закона Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области).

Статья 10. Верхний предел областного государственного внутреннего долга. Объем расходов на обслуживание областного государственного долга

1. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга: 1) на 1 января 2022 года в сумме 55 187 854,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 5 089 131,4 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 77 831 648,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 5 089 131,4 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 103 407 189,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 5 089 131,4 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание областного государственного долга на 2021 год в сумме 2 170 837,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 196 449,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 652 747,2 тыс. рублей.

Статья 11. Программа областных государственных внутренних заимствований, программа областных государственных гарантий

1. Утвердить программу областных государственных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить программу областных государственных гарантий в валюте Российской Федерации на 2021 год согласно приложению 12.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Челябинской области

1. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Челябинской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, а также для погашения долговых обязательств муниципальных образований Челябинской области в 2021 году в сумме до 54 000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме до 54 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 54 000 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации и действовавшей на дату принятия Правительством области решений о предоставлении бюджетных кредитов, увеличенной на 1 процент годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Челябинской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов и уплате платежей, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Челябинской области полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством области.

Статья 14. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, на 2021 год в сумме 104 161 013,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 99 996 310,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 98 852 588,6 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на 2021 год в сумме 102 971 324,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 98 806 621,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 97 662 899,5 тыс. рублей:

общий объем субсидий на 2021 год в сумме 26 142 636,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 497 500,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 029 634,1 тыс. рублей;

общий объем субвенций на 2021 год в сумме 59 325 951,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60 074 784,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 60 905 61 1.6 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2021 год в сумме 3 054 822.9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 751 544,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 769 031.0 тыс. рублей;

2) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2021-2023 годы в сумме 962 498,7 тыс. рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета;

3) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2021-2023 годы в сумме 74 922,4 тыс. рублей ежегодно.

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год в сумме 5 833 091,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 049 234,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 609 012,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год, равный 1,775, на 2022 год - 1,775, на 2023 год - 1,775.

Установить для муниципальных районов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2021 год в размере 5,75, на 2022 год в размере 5,75, на 2023 год в размере 5,75.

Установить для городских округов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2021 год в размере 2,5, на 2022 год в размере 2,5, на 2023 год в размере 2,5.

Установить для городских округов с внутригородским делением коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2021 год в размере 1,0, на 2022 год в размере 1,0, на 2023 год в размере 1,0.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на 2021 год в сумме 11 090 092,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме И 699 987,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 384 639,0 тыс. рублей согласно приложению 14.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 2 530 590,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 530 590,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 530 590,2 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15.

5. В случае, если представительным органом муниципального образования принято решение об отказе от получения субсидии (субсидий) из областного бюджета, субсидия (субсидии) подлежит (подлежат) перераспределению между другими местными бюджетами в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), использовавшимися при первоначальном распределении субсидий.

6. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областного бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согласования с Правительством области.

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.

7. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов вправе направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание финансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 2021 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 2021 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством области.

9. Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 1,03, на 2022 год - 1,03, на 2023 год - 1,03.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 692,30 рубля на человека, на 2022 год - 692,30 рубля на человека, на 2023 год -692,30 рубля на человека.

Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления внутригородских районов полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 1,03, на 2022 год - 1.03, на 2023 год - 1.03.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления внутригородских районов полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 120,06 рубля на человека, на 2022 год - 120,06 рубля на человека, на 2023 год - 120,06 рубля на человека.

Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 1,03, на 2022 год - 1,03, на 2023 год - 1,03.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год, равный 787,69 рубля на человека, на 2022 год - 787,69 рубля на человека, на 2023 год -787,69 рубля на человека.

Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер







