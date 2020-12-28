"Динамо" разгромило "Спартак" в чемпионате КХЛ

В столичном дерби в КХЛ "Динамо" забросило в ворота "Спартака" шесть безответных шайб.

Матчи между этими командами всегда проходят в упорной борьбе. Но на этот раз для "Спартака" Олега Знарка что-то сразу пошло не так. После почти семи минут со старта матча в воротах красно-белых побывали две шайбы, а голкипер Юлиус Гудачек отправился досматривать игру со скамейки запасных. Авторами голов стали Дмитрий Яшкин и Андрей Миронов.

Вышедшему на замену Александру Трушкову также пришлось не сладко. Динамовцы в этот вечер были на голову сильнее соперника, что и вылилось в итоговый результат - 6:0

Героем встречи стал Яшкин, на счету которого три заброшенных шайбы. Михал Чайковский и Вадим Шипачев отличились по разу.

Шипачев также сделал три результативные передачи, что позволило ему войти в пятерку бомбардиров отечественного хоккея. На его счету 713 очков и Шипачев опередил занимавшего пятую строчку Сергея Макарова, у которого 710 очков.