Эксперты подвели итоги года в рекламе и медиа

Топ-менеджеры крупнейших рекламодателей, агентств и медиаплощадок отвечают на несколько вопросов о том, какие события стали ключевыми в уходящем году, как изменились процессы внутри компаний и что они ожидают от грядущего года

Несмотря на то, что 2020 год выдался непростым и прогнозировать что-то в текущей ситуации стало практически невозможно, AdIndex попросил участников рекламной и медиаиндустрии подвести черту под событиями этого года и осторожно заглянуть в будущее. С чем мы вступаем в 2021-й, как тенденции на рынке будут нарастать, что происходит с рекламными бюджетами, как быстро трансформироваться в новых условиях и какие тренды лягут в основу рекламных стратегий в 2021 - читайте в большом проекте "Итоги года".

Для более глубокого анализа проект был разбит на несколько частей: "Индустрия", "Программатик", Digital, "Лидогенерация", "Медиа", "Видеореклама", "ТВ", "Медиабаинг", "Наружная реклама".

Проект был впервые опубликован в 43-м номере журнала AdIndex Print Edition, полную версию можно прочитать на сайте.