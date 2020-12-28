Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу

На модернизацию эпидемиологического надзора предусмотрено 17 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в понедельник, 28 декабря. Она подчеркнула, что акцент будет сделан на цифровизацию. Также планируется переоснастить лаборатории, построить новые больницы, провести реконструкцию старых зданий.

По ее словам, правительством подготовлен план мероприятий по развитию и укреплению государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021-2028 годы, в ближайшее время он будет опубликован. Документ касается не только Роспотребнадзора, но охватывает деятельность других санитарных служб, которые входят в систему федеральных органов исполнительной власти. Это и санитарно-эпидемиологическая служба министерства обороны, и правоохранительные органы, и федеральное медико-биологическое агентство.

"Реализация поставленных задач направлена на поддержание стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в России. В том числе - в условиях пандемического распространения инфекции", - сказала Голикова.