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28.12.2020 18:52
Рубрика: Экономика

Интервью со специалистом по компьютерной безопасности, основателем и главой Group-IB Ильей Сачковым. Главное

Текст: Иван Черноусов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
  1. За последние несколько лет вырос общий уровень безопасности в российской банковской системе благодаря действиям Центрального банка и тому, что банки сами стали понимать риски от целевых атак.
  2. Если еще в 2016 году мы наблюдали рост ущерба финансовых организаций от целенаправленных атак на 300%, то уже с 2017 года началось падение - ущерб снизился уже на 33%.
  3. Расследование компьютерных преступлений состоит из трех этапов, которые могут происходить либо параллельно друг другу, либо друг за другом.
  4. Наличие антивируса минимально гарантирует то, что вирус будет обнаружен.
  5. Бесплатных сервисов не существует - если вы не платите деньги за товар, то товар - это вы.
  6. Нужно бороться с людьми, которые являются производителями вредоносного программного обеспечения.

Полностью текст интервью с генеральным директором Group-IB Ильей Сачковым читайте здесь.

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