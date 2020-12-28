Фото: Петр Ковалев/ТАСС
- За последние несколько лет вырос общий уровень безопасности в российской банковской системе благодаря действиям Центрального банка и тому, что банки сами стали понимать риски от целевых атак.
- Если еще в 2016 году мы наблюдали рост ущерба финансовых организаций от целенаправленных атак на 300%, то уже с 2017 года началось падение - ущерб снизился уже на 33%.
- Расследование компьютерных преступлений состоит из трех этапов, которые могут происходить либо параллельно друг другу, либо друг за другом.
- Наличие антивируса минимально гарантирует то, что вирус будет обнаружен.
- Бесплатных сервисов не существует - если вы не платите деньги за товар, то товар - это вы.
- Нужно бороться с людьми, которые являются производителями вредоносного программного обеспечения.
Полностью текст интервью с генеральным директором Group-IB Ильей Сачковым читайте здесь.