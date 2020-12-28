Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2020 года № 49-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 10 264 992,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9 730 295,3 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 520 900,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 10 264 992,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10 889 210,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 190 153,0 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 685 000,00 тыс.рублей и на 2023 год в сумме 11 629 841,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10 765 105,4 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в сумме 850 000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10 889 210,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 629 841,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение:

1) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

2) межбюджетных трансферов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи гражданам Российской Федерации, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда формируется на 2021 год в сумме 1 356 875,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется за счет доходов бюджета Фонда в соответствии с частями 6.1 и 6.2 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике " следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в рамках одной целевой статьи расходов классификации расходов бюджета в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете Фонда на их исполнение в текущем финансовом году;

2) использование фактически поступивших в бюджет Фонда средств сверх объема, утвержденного настоящим Законом, и подлежащих в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации " направлению на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

3) увеличение бюджетных ассигнований в случае предоставления бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования межбюджетных трансфертов для:

а) формирования нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пунктах 4 и 5 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации ";

б) осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам в соответствии с частью 28 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации ".

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить на 2021 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







