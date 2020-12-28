Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 902 "О предоставлении дополнительного дня отдыха 31 декабря 2020 г."

В соответствии со статьями 5, 8 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" постановляю:

1. Предоставить работникам в администрации Краснодарского края дополнительный выходной день 31 декабря 2020 г. с сохранением денежного содержания (заработной платы).

2. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края предоставить работникам в соответствующих органах исполнительной власти Краснодарского края дополнительный выходной день 31 декабря 2020 г.

3. Рекомендовать государственным органам Краснодарского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края, предоставить работникам дополнительный выходной день 31 декабря 2020 г. с учетом создания условий для надлежащего функционирования соответствующего органа, организации.

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







