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28 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28 декабря 2020 года № 199-рг "О мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2021 года и Рождества Христова"

Дата подписания 28 декабря 2020 г.
Опубликован 28 декабря 2020 г.

1. Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового 2021 года и Рождества Христова, с очным присутствием граждан (далее - мероприятия) в период с 28.12.2020 по 07.01.2021.

Планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в срок до 28.12.2020 представить утвержденные планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) в Администрацию Правительства Кузбасса.

3. При оказании услуг общественного питания при проведении мероприятий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям соблюдать требования санитарных норм и правил по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

соблюдение условий хранения при реализации пищевых продуктов;

соблюдение персоналом правил личной гигиены;

обеспечение возможности обработки рук персонала кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

обеспечение персонала масками (с заменой каждые 2 часа) или респираторами (с заменой в соответствии с инструкцией);

обеспечение обслуживания участников (посетителей) только при наличии маски.

4. Участникам мероприятий соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

5. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, являющимся приложением к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", воздержаться от участия в мероприятиях.

6. Разрешить 07.01.2021 до 03 часов 00 минут оказание услуг организациями общественного питания при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

7. Установить, что ограничения, установленные распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг) и от 16.12.2020 № 188-рг "Об ограничительных мероприятиях и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2020 № 185-рг "О продлении ограничительных мероприятий", действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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