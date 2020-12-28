Леониду Юзефовичу непросто представлять свой новый роман "Филэллин". В усмешке автора читается знаменитая фраза Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел". Тем более, что даже в названии книги - двойственность. Мы привыкли, что "фил" (греческое "филос", любовь) - это окончание слова: "библиофил". Юзефович ставит его в начало - перед "эллинами". И это не только отсыл к манере XIX века.

Леонид Юзефович уверен: История всегда актуальна, потому что настоящее неотделимо от прошлого.

Писатель интригует: это авантюрный роман, но без героического героя. Это исторический роман, но архивные материалы не пригодились. Наконец, у романа нет автора. Точнее, авторского голоса. У Юзефовича - "роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками".

Что еще писатель рассказал о "Филэллине" читателям "РГ"?

О замысле романа

- Замысел состоял из двух важных для меня вещей, двух моих любовей. Первая - Урал, где начинается действие: сначала в Нижнем Тагиле, затем в Екатеринбурге и Перми. А вторая - Греция, которая нам всем тоже не чужая земля, потому что греческие мифы мы знаем с детства, на греческой скульптуре и архитектуре воспитывается художественный вкус. И все же говорить о замысле всегда трудно. Если можно четко сформулировать идею, зачем писать об этом целый роман?

О героях

- Двойственность истории - идея и движущая сила романа. В нем два центральных героя. Отставной штабс-капитан, инвалид, бывший учитель Григорий Мосцепанов - страстный правдолюбец. Борется со злоупотреблениями и взяточничеством, но мало ему этих мелких дел. Борьба за справедливость приводит его в Грецию и делает участником войны за независимость. Там он совершит поступок, который и сделает Элладу свободной.

Второй герой - император Александр Первый, который в эту войну не вмешивается, хотя ему и непросто. Пушкин и Байрон однозначно на стороне греков. Но они не понимают того, что сейчас понимаем мы: освободительная борьба все равно несет в своей основе разрушительное начало.

Действие "Филэллина" происходит в 1823-1826 годах, а потом - спустя еще 10 лет. В какой-то мере роман впитал язык и культуру того века. Все мои герои говорят и думают о том, о чем говорили и думали тогда в обществе. Но другим языком, современным нам. Я выбрал, скорее, тон архивных документов, записок, жалоб, рапортов того времени. Документы все равно оставляют пустоты - в них и живет исторический роман.

О реконструкции истории

- История всегда актуальна, потому что настоящее неотделимо от прошлого. Это как годовые кольца дерева. Или река, которая размывает геологические породы и несет их дальше. Но писатель, ставящий себе цель реконструировать прошлое, всегда потерпит неудачу. Мы читаем исторические романы не для того, чтобы узнать, как жили люди, - для этого есть мемуары. На материале истории можно поставить вечные вопросы, и часто это сделать легче, чем на материале современности. Чем дальше в глубь веков, тем больше культуры и тем меньше политики.