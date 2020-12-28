Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией

Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории, отметили в телефонном разговоре Владимир Путин и Си Цзиньпин. Лидеры готовы активизировать координацию на международной арене и углублять взаимодействие по реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации.

Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками и подвели итоги развития двусторонних отношений в 2020 году. "Дана высокая оценка двусторонним связям, констатировано, что они достигли наивысшего уровня в истории и носят подлинно взаимовыгодный характер", - сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры подчеркнули единство подходов двух государств к отстаиванию исторической правды и итогов Второй мировой войны.

Были отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств по борьбе с пандемией, подчеркнута важность кооперации при разработке и производстве вакцин.

В 2021 году исполняется 20 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Лидеры подтвердили настрой на углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации. Отдельное внимание в разговоре уделили проведению Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020-2021 годы).

Главы государств выразили готовность активизировать координацию шагов на международной арене для поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном масштабе.