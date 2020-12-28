Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19

Матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" не будет сыгран из-за заболевания коронавирусом.

Матч 16-го тура между этими командами должен был пройти в Ливерпуле 28 декабря. Однако "Манчестер Сити" сообщил о том, что встреча в указанный срок не состоится.

В стане "горожан" выявлены случаи заболевания коронавирусом. Если сначала речь шла о двух игроках - Габриэле Жезусе и Кайле Уокере, а также двух сотрудниках клуба, то позже заболевание выявили у других членов команды.

В итоге руководство английской Премьер-лиги пришлось принимать решение о переносе матча на более поздний срок.