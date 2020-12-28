Новости

Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море 17:25
Подписан указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания 17:24
График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день 17:24
Минюст включил правозащитника Льва Пономарева в реестр иноагентов 17:17
Голикова: Структуру смертности еще предстоит проанализировать 17:15
В Петербурге офицер второй раз отстоял через суд право на бороду 17:11
Латвии может угрожать экологическая катастрофа, предупреждают эксперты 16:58
Москва ответила на высылку российского военного атташе из Болгарии 16:52
Мишустин назначил нового главу Росстандарта 16:50
"Чудо-женщина: 1984" собрала в мировом прокате 85 млн долларов 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 18:21
Рубрика: Общество

Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней

Текст: Елена Манукиян

В 2021 году увеличится финансирование первичной медицинской помощи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на брифинге в правительстве в понедельник, 28 декабря.

Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу

"На медицинскую помощь в первичном звене будет направлено около 800 млрд рублей, что на 163 млрд больше, чем в 2020 году", - сказала она. Это важно, подчеркнула вице-премьер, потому что с 1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предполагается, что та медицинская помощь, которую оказывает врач на приеме в поликлинике, фельдшер сельского медпункта, бригада скорой помощи или сотрудники приемного отделения больницы, должна стать качественнее и доступнее для граждан.

Также, по ее словам, в 2021 году увеличится финансирование оказываемой гражданам онкологической медпомощи. На эти цели выделяется более 284 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в 2020 году.

Деньги предусмотрены программой госгарантий оказания медицинской помощи, которая в ближайшее время будет утверждена правительством. Также в ней сохраняется возможность авансирования медицинской помощи в 1 квартале 2021 года.

Всего в рамках этой программы регионам только на оплату оказанной медпомощи будет направлено 2,3 трлн рублей, не считая средств нацпроектов, а также финансирования, выделенного на строительство и реконструкцию региональных медорганизаций.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Реформа госаппарата сократит в федеральных ведомствах 37 заместителей
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации