МВД: Меры за несоблюдение масочного режима адекватны и достаточны

Каких-либо дополнительных мер за несоблюдение масочно-перчаточного режима не будет. Об этом сообщили замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Станислав Наумов и официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Однако это не значит, что игнорирование мер безопасности в период пандемии пройдет безнаказанно. За отказ носить маски и перчатки в общественных местах, в том числе магазинах и общественном транспорте, предусмотрены административные наказания, вплоть до весьма крупных штрафов. В регионах их размер определяют губернаторы, а решения по представлению полиции принимают суды. Так, в Москве такие штрафы достигают пяти тысяч рублей.

В МВД и Росгвардии считают эти меры вполне адекватными и достаточными. Дополнять их, тем более - ужесточать нет смысла. Тем более что главную свою задачу полицейские и росгвардейцы считают не наказание, а профилактику. К нарушителю режима подойдут сотрудники и предложат надеть маску и перчатки. К административной ответственности человека привлекут только после отказа устранить нарушение. При этом на него будет составлен протокол, а затем его известят о решении суда о наложении штрафа. То есть о задержании или, тем более о немедленной оплате наличными, патрулю речь не идет - это категорически запрещено. Разумеется, если человек, которому сделано замечание не ведет себя агрессивно и не нарушает общественный порядок. В противном случае беседу с ним продолжат в отделении полиции.