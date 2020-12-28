Указ губернатора Новгородской области от 26 декабря 2020 года № 735 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить преамбулу словами ", областным законом от 08.02.96 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

1.2. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Органам управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года:

32.1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

32.2. Обеспечить готовность к реагированию сил и средств на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия).";

1.3. Дополнить пунктами 2511 - 2512 следующего содержания:

"2511. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года:

2511.1. Обеспечить проведение мониторинга за состоянием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

2511.2. Организовать передачу информации по результатам мониторинга, указанного в пункте 2511.1 указа, в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области;

2511.3. Принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

2512. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года организовать контроль выполнения органами управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, указанных в пункте 32 указа.";

1.4. В пункте 256:

1.4.1. Заменить в первом абзаце слова "по 31.12.2020" на "по "14.01.2021";

1.4.2. Дополнить шестой абзац словами "с 01 января 2021 года по 14 января 2021 года";

1.5. Заменить в пункте 2510 слова "с 21 декабря 2020 года" на "с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







