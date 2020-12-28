Оператор "Северного потока 2" заявил об окончании работ в зоне ФРГ

Работы по прокладке труб газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом заявил оператор строительства компания Nord Stream 2 AG.

"Мы завершили данные трубоукладочные работы на 2,6-км участке газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов)", - говорится в сообщении компании.

Ранее вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что проект находится в высокой степени готовности, работы по его завершению уже ведутся, а в его окончании заинтересованы, в первую очередь, страны Европы.

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" 11 декабря приступила к достройке морского части газопровода, в исключительной экономической зоне Германии, в водах на глубине до 30 метров. Суммарно, для двух ниток газопровода недостроенный немецкий участок равнялся 14,5 километра. Работы, производимые здесь, не подпадали под санкции США, поскольку те касалась укладки труб российских газопроводов в Европу на глубине свыше 30,5 метров (100 футов). Под американские ограничения попадает самый большой из недостроенных участков "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, длиной около 120 км. Ожидается, что работы здесь начнутся с 15 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Датского морского ведомства (DMA). Всего к началу работ "Фортуны" было уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.