Пашинян заявил, что в случае посягательств на Армению вмешается Россия

В случае нападения на территорию Армении в ситуацию вмешается Россия. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, вопрос обеспечения безопасности страны является приоритетным. После подписания совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен. Ряд территорий отошли под контроль Баку. И расположение новых постов азербайджанской армии вызвало тревогу жителей пограничной Сюникской области. Они требуют обеспечить их безопасность.

Дело в том, что через этот регион должен проходить "коридор", по которому азербайджанские граждане беспрепятственности смогут перемещаться из Нахичеванской автономной республики на другие азербайджанские территории и обратно.

В связи с этим Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что "случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и российская армия".

Ранее он также отмечал, что "от территории этой области не будет отдано ни одного миллиметра".