Президенты России и Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор. Главы государств подвели итоги сотрудничества в уходящем году, подтвердили настрой на укрепление кооперации в экономике и эффективную координацию в борьбе с коронавирусом, затронули отношения России и Евросоюза, а также поздравили друг друга с новогодними праздниками.

Президенты удовлетворены уровнем двусторонних отношений, что важно в контексте столетия установления дипломатических связей между Россией и Финляндией, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Ниинистё подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области и эффективную координацию в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, лидеры затронули некоторые международные вопросы, включая отношения России и ЕС.